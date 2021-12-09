"Украинская правда" обнародовала вторую часть расследования о праздновании дня рождения Ермака

В нем есть список людей, которые могли быть на праздновании.

Украинская правда" обнародовала вторую часть расследования, касающуюся празднования дня рождения главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной резиденции Синегора в Закарпатье. Издание также опубликовало список людей, которые могли быть на праздновании.

Видео под названием "Празднование в Синегоре, которого "не было". О каких гостях юбилея не рассказали Ермак и Зеленский?" опубликовано на YouTube-канале издания.

В издании напомнили, что первую часть расследования обнародовали две недели назад.

"Обычно Офис президента или президент на резонансные расследования о себе реагируют достаточно одинаково: все опровергают и обвиняют журналистов в публикации ложной информации. Это легко сделать, дождавшись публикации и увидев доказательства, которыми оперируют журналисты. И что самое важное - каких доказательств не хватает. Поэтому на этот раз мы решили опубликовать не всю информацию, не все доказательства сразу, опубликовали только часть и подождали, пока все стороны предоставят свои объяснения, и вот сейчас, когда президент Зеленский и Андрей Ермак сказали достаточно, мы публикуем вторую часть нашего расследования. Выводы, насколько слова первых лиц государства соответствуют действительности. И о ком из гостей президент не рассказал", - говорится в информации к видео.

В расследовании отмечается, что в день рождения Ермака в Ужгород частным бортом прилетел Карл Контрус – гражданин Австрии, совладелец украинского завода "Трансмаш". В Украине бизнес Контруса получает государственные подряды, в том числе на ремонт железной дороги.

Другим самолетом, принадлежащим структурам Игоря Коломойского, прилетел бизнес-партнер Коломойского, совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич с семьей.

Журналисты УП направили запрос в Офис президента, в котором спросили, были ли Карл Контрус и Тимур Миндич на праздновании юбилея Ермака в государственной резиденции Синегора. В Офисе президента назвали поставленные вопросы некорректными и отметили, что уже предоставили исчерпывающую информацию по этой теме.

Напомним, 24 ноября УП обнародовала материал о том, что президент Владимир Зеленский и Офис президента праздновали день рождения Андрея Ермака на государственной даче. Гостей в резиденцию в Карпатах доставляли с помощью вертолетов ГСЧС.

В офисе президента отметили, что в пятницу Зеленский работал в Киеве . Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье он был в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. В понедельник он тоже находился на рабочем месте.

В ведомстве также отметили, что пользование резиденцией в Гуте в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, "происходило согласно обычным протоколам по перемещению президента и его сотрудников и пользованию соответствующими объектами".

Ермак заявил, что четырехдневного празднования не было и никакие самолеты не использовались. Он также сказал, что день рождения праздновал фактически ночью, когда приехал к маме.