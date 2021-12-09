Санкции СНБО относительно контрабандистов не увеличили поступления от таможни, – министр финансов

Введенные Советом национальной безопасности и обороны санкции в отношении контрабандистов не отразились на увеличении поступлений от Таможенной службы.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью nv.ua.

"В любом случае, санкции имеют свой эффект и влияют на деятельность тех людей, которые занимаются незаконными действиями. Однако сказать, что есть фискальный эффект, я пока не могу", – сказал Марченко.

В этом контексте он констатировал, что Таможенная служба "недорабатывает".

"Ничего не изменилось. Есть последние данные. Давайте сравним объем импорта, фактический в долларах США и поступления в бюджет. У нас соотношение за октябрь 25%. В октябре прошлого года было 28%. Далее сентябрь 26,3, сентябрь 2020 – 27,3. Далее август 27,2, август 2020 года – 28,3. То есть вопрос эффективности работы таможенных органов достаточно актуален», – отметил он.

Напомним, что в апреле 2021 года вступило в силу решение СНБО о санкциях против двух десятков человек, которых власти считают контрабандистами. Кроме того, тогда же был внесен законопроект о криминализации контрабанды. Он пока прошел только первое чтение.

Через полгода после введения санкций секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, чтосанкции против контрабандистов не смогли прекратить незаконное перемещение товаров через границу.