РоSSийские наемники 6 раз нарушили "тишину" на Донбассе
Запрещенное Минскими соглашениями вооружение враг не применял. Потерь в рядах ВСУ нет.
За прошедшие сутки, 8 декабря, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня.
Запрещенное Минскими соглашениями вооружение враг не применял. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщает пресс-центр ООС.
Вчера в направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки враг совершил два обстрела, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В сторону Светлодарска роSSийские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Недалеко от Луганского противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7:00 9 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, после переговоров Байдена с Путиным в МИД РоSSии допустили подключение США к "нормандскому формату". РФ признает, что от позиции Вашингтона зависит очень многое, но называет боевые действия на Донбассе "украинским конфликтом" и не признает своего участия в них.