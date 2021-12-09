РоSSийские наемники 6 раз нарушили "тишину" на Донбассе

Запрещенное Минскими соглашениями вооружение враг не применял. Потерь в рядах ВСУ нет.

За прошедшие сутки, 8 декабря, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня.

Запрещенное Минскими соглашениями вооружение враг не применял. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщает пресс-центр ООС.

Вчера в направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки враг совершил два обстрела, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Светлодарска роSSийские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Недалеко от Луганского противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00 9 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.