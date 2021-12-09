Украина, Литва и Грузия договорились совместно бороться с киберугрозами

Фото: Минобороны Министр обороны Украины Алексей Резников и министр национальной обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр национальной обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас во время встречи в Киеве подписали Меморандум о взаимопонимании между министерствами обороны Украины, Грузии и Литвы относительно Группы по анализу киберугроз при Региональном центре киберзащиты.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Этот шаг существенно усилит профессиональное взаимодействие между нашими странами. Подписанием Меморандума подтверждаются намерения Литвы, Грузии и Украины относительно сотрудничества по кибербезопасности и подчеркивается готовность стран участвовать в деятельности Регионального центра и развивать многонациональный потенциал в вопросах анализа киберугроз. Все договоренности, которых мы сегодня достигли, безусловно, будут способствовать укреплению нашей обороноспособности, повышению оперативных и боевых возможностей Вооруженных Сил Украины для гарантирования мира и благосостояния украинцев, литовцев, грузин и всей Европы в целом", - подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников.

Как отмечается, целью Меморандума является создание группы по анализу киберугроз и определение предпосылок ее функционирования, финансирования, комплектования, оснащения и развертывания инфраструктуры.

"Задача Группы заключается в развитии многонациональных возможностей по анализу киберугроз путем разработки стандартных практик обмена информацией на оперативном и тактическом уровнях киберугроз, уязвимостей безопасности, обработки инцидентов и цифровой экспертизы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что грузинская сторона подпишет меморандум впоследствии.