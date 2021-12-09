Франция предупредила РоSSию о "стратегических и массивных последствиях" в случае вторжения в Украину
Речь идет о беспрецедентных санкциях, от введения которых западные страны отказались в прошлом, в ситуации с Крымом в 2014 году.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в среду, что РоSSия столкнется с масштабными последствиями и санкциями в случае нападения на Украину.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"РоSSии дали твердо понять, что будут стратегические и массивные последствия, если будет новое нарушение территориальной целостности Украины", – сказал Ле Дриан.
Министр пояснил, что речь идет о беспрецедентных санкциях, от введения которых западные страны отказались в прошлом, в ситуации с Крымом в 2014 году.
"Мы с большим вниманием следим за ситуацией вокруг Украины. Главы государств и правительств выразили свою решительность с тем, что суверенитет нельзя нарушать", – отметил он.
Напомним, ранее Жан-Ив Ле Дриан предупредил власть РоSSии о "чрезвычайно серьезных последствиях" в случае вторжения в Украину.