Франция предупредила РоSSию о "стратегических и массивных последствиях" в случае вторжения в Украину

Речь идет о беспрецедентных санкциях, от введения которых западные страны отказались в прошлом, в ситуации с Крымом в 2014 году.

Франция предупредила РоSSию о "стратегических и массивных последствиях" в случае вторжения в Украину
Фото: gouvernement.fr

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в среду, что РоSSия столкнется с масштабными последствиями и санкциями в случае нападения на Украину.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"РоSSии дали твердо понять, что будут стратегические и массивные последствия, если будет новое нарушение территориальной целостности Украины", – сказал Ле Дриан.

Министр пояснил, что речь идет о беспрецедентных санкциях, от введения которых западные страны отказались в прошлом, в ситуации с Крымом в 2014 году.

"Мы с большим вниманием следим за ситуацией вокруг Украины. Главы государств и правительств выразили свою решительность с тем, что суверенитет нельзя нарушать", – отметил он.

Напомним, ранее Жан-Ив Ле Дриан предупредил власть РоSSии о "чрезвычайно серьезных последствиях" в случае вторжения в Украину.

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