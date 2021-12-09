Германия проведет неотложные парламентские слушания из-за роSSийских войск на территории Украины

"Ожидаем мощного предупреждения путинскому режиму из Берлина".

Бундестаг
Фото: Андрей Мельник
Бундестаг

Немецкий парламент в четверг, 9 декабря, проведет экстренные парламентские слушания из-за скопления роSSийских войск вдоль границ Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"В четверг, 9 декабря, на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания на тему "Позиция Федерального правительства по скоплению роSSийских войск вдоль государственных границ Украины". Ожидаем мощного предупреждения путинскому режиму из Берлина", - написал Мельник в Twitter.

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У четвер, 9.12., на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстренні парламентські слухання на тему: «Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України». Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна? pic.twitter.com/eaYTxecfCz

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 8, 2021

Напомним, в случае роSSийской военной агрессии против Украины Германия закроет газопровод "Северный поток-2". Соответствующих договоренностей достигли правительства США и ФРГ.

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