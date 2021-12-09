Германия проведет неотложные парламентские слушания из-за роSSийских войск на территории Украины
"Ожидаем мощного предупреждения путинскому режиму из Берлина".
Фото: Андрей Мельник
Бундестаг
Немецкий парламент в четверг, 9 декабря, проведет экстренные парламентские слушания из-за скопления роSSийских войск вдоль границ Украины.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"В четверг, 9 декабря, на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания на тему "Позиция Федерального правительства по скоплению роSSийских войск вдоль государственных границ Украины". Ожидаем мощного предупреждения путинскому режиму из Берлина", - написал Мельник в Twitter.
Breaking У четвер, 9.12., на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстренні парламентські слухання на тему: «Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України». Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна? pic.twitter.com/eaYTxecfCz