Путин: Байден предложил создать структуру, которая будет заниматься безопасностью

Свои соображения по этому вопросу РоSSия подготовит в течение недели, после чего передаст американским коллегам.

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что его американский коллега Джозеф Байден во время вчерашних переговоров предложил создать структуру, занимающуюся вопросами глобальной безопасности.

Об этом Путин сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Президент РоSSии заявил, что во время вчерашней беседы стороны коснулись вопроса "расширения блока НАТО на восток", в частности "за счет Украины".

"Конечно, каждая страна имеет право выбирать самый приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в этом случае – РоSSии", - сказал Путин.

По его словам, РоSSия исходит из того, что "безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех".

"Это тема отдельного разговора. Мы договорились о том, что мы продолжим эту дискуссию и сделаем это предметно – обменяемся в ближайшее время нашими соображениями по этому поводу. Свои соображения РоSSия подготовит буквально в течение нескольких дней, в течение недели. Мы передадим это американской стороне на рассмотрение", – сказал Путин.

"Мы создадим соответствующую структуру, которая сможет заниматься этим предметно, подробно и представим соответствующие предложения. Надо сказать, что эта идея была сформулирована президентом США . Я с ней согласился", – добавил он.

По мнению Путина, разговор с Байденом был "открыт, предметен и конструктивен".

"У нас есть возможность продолжить этот диалог. Мне кажется, это самое главное", – сказал президент РФ .

Вопрос журналиста о том, намерена ли РоSSия нападать на Украину, Путин охарактеризовал как "провокационный".

"Этот вопрос провокационный. РоSSия осуществляет миролюбивую внешнюю политику, но она имеет право гарантировать свою безопасность в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем со всеми нашими партнерами", – сказал он, добавив, что РоSSию беспокоят перспективы членства Украины в НАТО.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление советника американского президента США по безопасности Джека Салливана сообщило, что Байден не давал РоSSии никаких гарантій "нерасширения" НАТО.

Напомним, разговор Путина и Байдена состоялся на фоне длительного стягивания роSSийских войск к границам Украины. Это первые персональные переговоры двух президентов летом, а главной темой была Украина.

Видеопереговоры были закрытыми, так что об их результатах известно только из официальных источников. В Кремле после беседы заявили о том, что НАТО "пытается освоить украинскую территорию".