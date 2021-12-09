В Херсоне отказались переименовать улицу Московскую

Ее предлагали переименовать в имени семьи Фальц-Фейнов.

В Херсоне отказались переименовать улицу Московскую
Фото: facebook.com/khersonelectrotrans

Жители Херсона не поддержали инициативу по переименованию улицы Московской в имени семьи Фальц-Фейнов.

Как сообщает Херсонский городской совет, сегодня под председательством и. о. заместителя городского головы Сергея Цыганко состоялось заседание комиссии по подготовке и внесению на рассмотрение городского совета вопросов переименования улиц и других объектов, расположенных на территории Херсона.

На заседании, среди прочего, были рассмотрены результаты общественных обсуждений по переименованию улицы Московской в имени семьи Фальц-Фейнов.

Как сообщили в горсовете, 28 сентября состоялись общественные слушания о переименовании улицы Московской в улицу имени семьи Фальц-Фейнов. Согласно протоколу, участие в обсуждении приняли 65 человек, из которых 13 инициативу поддержали, 22 херсонца высказались против.

Также отмечается, что после проведения обсуждения еще до 8 ноября херсонцы могли прислать собственные предложения по этому вопросу. За это время на имя городского головы Игоря Колыхаева и комиссии поступило 8 писем, семь из которых – от общественных организаций с поддержкой переименования и одно коллективное обращение от выступивших против жителей улицы Московской.

"В общей сложности в общественном обсуждении и подаче предложений приняли участие 363 херсонца, из которых 120 выступили "за", 213 "против" и 30 человек воздержались. Поэтому улица Московская пока остается со старым названием", - сообщили в горсовете.

Также там уточнили, что жители города имеют право снова инициировать процесс переименования.

Напомним, 1 декабря депутаты Черновицкого городского совета поддержали проекты решений о переименовании улицы в селе Коровия, недавно присоединившемся к Черновицкой общине. Улица была названа в честь нынешнего депутата "Единой РоSSии" советской космонавтки Валентины Терешковой.

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