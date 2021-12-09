Украина и Хорватия подписали пять общих документов

"Правительство Украины настроено на развитие взаимовыгодного партнерства с Хорватией".

Денис Шмыгаль и Андрей Пленкович
Денис Шмыгаль и Андрей Пленкович

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о подписании пяти совместных документов с Хорватией. Об этом сообщает Правительственный портал.

Так президент Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины.

Кроме того, во время второго заседания Совместной межправительственной украинско-хорватской комиссии по экономическому сотрудничеству были заключены:

  • Соглашение о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Государственным архивом Республики Хорватия. Это позволит обеспечить равные права доступа украинских и хорватских исследователей к архивным документам.
  • Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта. Договоренность обязана обеспечить условия для беспрепятственной железнодорожной перевозки пассажиров, транспортировки грузов и почты меж государствами.
  • Меморандум о взаимопонимании сотрудничества в сфере метрологии между Министерством экономики Украины и Государственным бюро метрологии Республики Хорватия. Обмен информацией и передовым опытом Хорватии будет способствовать выполнению Украиной положений Соглашения об ассоциации в части технических барьеров в торговле и подготовке к заключению Соглашения АСАА.
  • Также был подписан План мероприятий Рабочей группы между Украиной и Хорватией на 2022/2023 годы, который, в частности, предусматривает обмен опытом с Хорватией в вопросе реинтеграции временно оккупированных территорий, реабилитации ветеранов и внутренне перемещенных лиц, противоминной деятельности и усилении национальной безопасности.

"Правительство Украины настроено на развитие взаимовыгодного партнерства с Хорватией и приложить максимум усилий для дальнейшего устранения барьеров в наших двусторонних отношениях", - написал Шмыгаль в Twitter.

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