В "Киевавтодор" снова пришли с обысками

Расследуют хищения на уборочных машинах.

В "Киевавтодор" снова пришли с обысками
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура проводит обыски в офисе коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках производства о хищении бюджетных средств.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"...проводятся обыски в помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку подметально-уборочных машин (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2020 году по результатам публичных закупок Киевавтодор заключил договор на поставку 12 подметально-уборочных машин на общую сумму около 32 млн грн (т.е. 2,6 млн грн за единицу), в то время как до таможенного оформления транспортные средства были задекларированы со стоимостью 1,2 млн. грн. за единицу.

"Указанные действия могут свидетельствовать о возможном совершении уголовного правонарушения, а именно – хищении средств городского бюджета", – заявили в прокуратуре.

Обыски проходят в офисных помещениях "Киевавтодора", фирмы-поставщика, а также по местам проживания фигурантов производства. Следователи ищут первичные финансовые документы, касающиеся осуществленных закупок.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в мае 2021 года ГФС и прокуратура проводили обыски в "Киевавтодоре" по делу об уклонении от налогов во время ремонта дорог на суму свыше 18 млн гривень.

17 июня в "Киевавтодоре" устроили обыски из-за ремонта Борщаговского путепровода. Дело касается неуплаты налогов на 30 млн гривень.

В июле в корпорации прошли обыски по делу о закупке техники для строительства дорог.

В сентябре правоохранители пришли с обысками в "Киевавтодор", КП "Киевавтодоргород" и 10 районных КП ДЭУ Киева в рамках уголовного производства по факту присвоения и растраты средств столичного бюджета.

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