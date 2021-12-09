У Медведчука НАПК выявило незадекларированное имущество на рекордные 73 млн гривен

Речь идет о недвижимости в Киеве и в Крыму и десяти автомобилях.

У Медведчука НАПК выявило незадекларированное имущество на рекордные 73 млн гривен
Фото: Lb.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило недостоверные сведения на рекордную сумму в декларации народного депутата Украины. Речь идет о недвижимости и автомобилях стоимостью более 73 млн. гривен.

"НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации одним из народных депутатов Украины на общую сумму свыше 73 млн гривен. Это рекордная сумма ложных сведений, которую НАПК выявило во время полной проверки деклараций должностных лиц в этом году", - сообщили в пресс-службе Агентства.

По выводам НАПК, нардеп в декларации за 2020 год не указал стоимость принадлежащей ему недвижимости в Киеве, а именно земельный участок площадью более 6 гектаров и размещенный на нем дом площадью 2,9 тыс. кв. метров. В ходе проверки установлено, что стоимость земельного участка – более 29 млн грн, а дома – 16 млн гривен.

Также не задекларирован земельный участок в оккупированном Крыму, право пользования которым имеет его жена.

Кроме того, НАПК установило, что народный избранник не отметил стоимость четырех собственных автомобилей: Mercedes-Benz Maybach S650 (стоимостью 24 млн грн), Mercedes-Benz S500 4 Matic (1,8 млн грн), Toyota Land Cruiser 200 (1,1 млн. грн.) и Renault Duster (500 тыс. грн.). В декларации не указана также стоимость шести автомобилей, принадлежащих его жене.

"Материалы об обнаруженных признаках преступления (по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины – декларирование недостоверной информации) НАПК направило в Офис генерального прокурора для соответствующего реагирования", – отмечается в сообщении.

НАПК напоминает, что за недостоверное декларирование на сумму более 2000 прожиточных минимумов (более 4,5 млн грн) суд по закону может назначить ответственность в виде штрафа от 68 тыс. до 85 тыс. грн, общественных работ на срок от 150 до 240 часов или ограничение свободы до 2 лет.

"Закон, который за недостоверное декларирование на значительную сумму предусматривает более строгое наказание – лишение свободы на срок до 2 лет, принят только в июне этого года. Поэтому применять его можно будет только в отношении деклараций за 2021 год, которые должностные лица будут подавать в следующем году", – объяснили в НАПК.

В сообщении НАПК народный депутат не назван. Впрочем, по данным СМИ, речь идет о народном депутате от ОПЗЖ Викторе Медведчуке.

Напомним, сейчас Медведчук подозреваемый по двум уголовным делам и находится под домашним арестом.

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