Папа Франциск назвал "анахронизмом" рекомендации Еврокомиссии избегать слова "Рождество"

"Это мода на выхолощенный, разбавленный секуляризм, и это никогда не работало".

Папа Римский Франциск прокомментировал документ Европейской комиссии – руководство по инклюзивной коммуникации, в котором рекомендуют избегать употребления слова "Рождество".

Глава Католической церкви ответил на вопросы журналиста с кипрского телевидения во время пресс-конференции на борту самолета по дороге из Афин в Рим, сообщают "Новости Ватикана".

Дебаты вокруг Рождества Папа назвал "анахронизмом", ведь, по словам понтифика, на протяжении истории многие диктатуры хотели это сделать.

"Вспомним Наполеона, нацистскую, коммунистическую диктатуру. Это мода на выхолощенный, разбавленный секуляризм, и это никогда не работало. Однако это наводит меня на размышления об Европейском Союзе, которые я считаю необходимым: Евросоюз должен вернуться к идеалам родителей-основателей, и единства, и величия и остерегаться идеологической колонизации, которая может привести к расколу между странами и краху Европейского Союза», – отметил Папа Франциск.

По его мнению, Евросоюз должен уважать каждую страну и ее внутреннюю структуру.

"Нужно уважать разнообразие стран и не стремиться их унифицировать. Считаю, что этого не произойдет, это не входило в их намерения. Однако следует быть осторожными, потому что иногда вырываются наружу такие законопроекты, как этот, и дальше непонятно, что с ними делать. Нет , каждая страна имеет свою специфику, но каждая страна также открыта для других. Европейский Союз имеет свой суверенитет; речь идет о суверенитете братьев в единстве, что уважает самобытность каждой страны. Надо быть осторожными, чтобы не стать посредниками идеологической колонизации", - пояснил глава Католической церкви.

Как сообщалось, на прошлой неделе Папа Франциск встретился с мигрантами на о. Лесбос и призвал мир остановить "гибель цивилизации". Также во время визита в Грецию понтифик извинился перед Богом и православными за многие ошибки, которые совершили католики.

Кроме того, понтифик заявил, что готов ехать в Москву на встречу с патриархом Кириллом как "брат с братом".