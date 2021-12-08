Будущий глава министерства сельского хозяйства ФРГ прибыл вступать в должность на велосипеде

Будущий глава министерства сельского хозяйства Германии, представитель "зеленых" Джем Эздемир приехал на церемонию вручения верительных грамот в президентской резиденции Бельвю в Берлине в куртке и велосипеде.

Прямую трансляцию прибытия будущих министров ведет телеканал Welt, сообщает "Интерфакс-Украина".

Другие будущие министры, в частности, главная кандидатка от "зеленых" и будущая глава МИД Анналена Бербок, приехали традиционными служебными лимузинами и в костюмах. Эздемир тоже надел костюм, но для поездки на велосипеде ему пришлось сверху надеть еще и куртку. Ему не разрешили провезти во двор Бельвю велосипед, поэтому его пришлось оставить за забором на улице.

8 декабря в Германии утвердили нового канцлера, им стал Олаф Шольц. В правительстве, сформированном Социал-демократической партией Германии (СДПГ), Зелеными и Свободной демократической партией (СДП), министерские портфели поровну поделили мужчины и женщины, сообщает "Немецкая волна".

От СДПГ министром здравоохранения стал известный в стране медицинский эксперт Карл Лаутербах – убежденный сторонник обязательной вакцинации против коронавируса. Пост министра обороны заняла Кристине Ламбрехт, а министром внутренних дел стала Нэнси Фезер).

Пост министра труда и социальных дел сохранил Губертус Гайль. Новое министерство строительства возглавила социал-демократ из Бранденбурга Клара Гайвиц. Министром по вопросам экономического сотрудничества и развития стала Свенья Шульце, до этого руководившая министерством охраны окружающей среды и ядерной безопасности. Главой Ведомства федерального канцлера и министром по особым поручениям назначен Вольфганг Шмидт.

Эздемир возглавит министерство сельского хозяйства, его коллега из партии Анне Шпигель станет министром по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.

Штеффи Лемке будет главой министерства окружающей среды, а лидеры "зеленых" – Анналена Бербок и Роберт Габек возглавят МИД и министерство экономики и климата соответственно. Кроме этого, Габек занимает должность вице-канцлера.

От СДП министерские портфели, кроме Кристиана Линднера, получили Фолькер Виссинг – он возглавил министерство транспорта, Марк Бушманн – министерство юстиции и Беттина Штарк-Ватцингер – министерство образования.