Кулеба едет в Великобританию говорить об агрессии РФ, энергетике и визовом режиме

Визит продлится два дня.

Кулеба едет в Великобританию говорить об агрессии РФ, энергетике и визовом режиме
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8-9 декабря совершит визит в Великобританию по приглашению государственной секретарши по иностранным делам, Содружеству наций и развитию Великобритании Лиз Трасс.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Главы украинской и британской дипломатии проведут подготовительное заседание Диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании.

Как отметили в МИДе, Диалог стратегического партнерства является новым форматом в украинско-британских отношениях и начинается в соответствии со всеобъемлющим соглашением, которое было подписано в октябре 2020 года в Лондоне президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс обсудят шаги по укреплению украинско-британских отношений в политической, торговой, экономической, безопасности и оборонной сферах. Глава МИД Украины отдельно поднимет вопрос либерализации визового режима для украинских граждан.

В заседании Диалога стратегического партнерства также примут участие представители отраслевых министерств и ведомств Украины и Великобритании, которые согласуют направления дальнейшего взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

"В ходе визита Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс проведут отдельные двусторонние переговоры, ключевыми темами которых станут консолидация поддержки Украины на фоне агрессивных действий РоSSии, энергетическая безопасность, совместное противодействие вызовам в более широком Черноморском регионе", - сообщают в украинском МИД.

Программа визита также предусматривает выступление министра на мероприятии, посвященном инвестиционным возможностям Украины.

Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию быстро оказать военную помощь Украине в противодействии РоSSии.

По мнению премьера Великобритании Бориса Джонсона, РоSSия должна отступить от границ Украины.

После переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина лидеры стран Европы согласились, что РоSSия должна прекратить угрожающее поведение в отношении Украины.

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