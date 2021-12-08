Кулеба едет в Великобританию говорить об агрессии РФ, энергетике и визовом режиме
Визит продлится два дня.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8-9 декабря совершит визит в Великобританию по приглашению государственной секретарши по иностранным делам, Содружеству наций и развитию Великобритании Лиз Трасс.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Главы украинской и британской дипломатии проведут подготовительное заседание Диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании.
Как отметили в МИДе, Диалог стратегического партнерства является новым форматом в украинско-британских отношениях и начинается в соответствии со всеобъемлющим соглашением, которое было подписано в октябре 2020 года в Лондоне президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс обсудят шаги по укреплению украинско-британских отношений в политической, торговой, экономической, безопасности и оборонной сферах. Глава МИД Украины отдельно поднимет вопрос либерализации визового режима для украинских граждан.
В заседании Диалога стратегического партнерства также примут участие представители отраслевых министерств и ведомств Украины и Великобритании, которые согласуют направления дальнейшего взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.
"В ходе визита Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс проведут отдельные двусторонние переговоры, ключевыми темами которых станут консолидация поддержки Украины на фоне агрессивных действий РоSSии, энергетическая безопасность, совместное противодействие вызовам в более широком Черноморском регионе", - сообщают в украинском МИД.
Программа визита также предусматривает выступление министра на мероприятии, посвященном инвестиционным возможностям Украины.
Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию быстро оказать военную помощь Украине в противодействии РоSSии.
По мнению премьера Великобритании Бориса Джонсона, РоSSия должна отступить от границ Украины.
После переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина лидеры стран Европы согласились, что РоSSия должна прекратить угрожающее поведение в отношении Украины.