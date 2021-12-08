Зеленский подписал закон о тысяче гривен за вакцинацию

Президент Владимир Зеленский в среду, 8 декабря, подписал закон о выделении вакцинированным украинцам по тысячи гривен.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады в карточке соответствующего законопроекта №6297.

Закон предусматривает, что порядок оказания денежной помощи по «еПидтрымке», ее размер и бизнес-требования утверждаются Кабмином.

На программу выделено из госбюджета 5 миллиардов гривен.

Программа «еПидтрымка», инициированная президентом, с 19 декабря. В ее рамках граждане смогут получить господдержку в размере одной тысячи гривен.

За деньги можно купить абонемент в тренажерный зал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты для путешествий по стране - на внутренние воздушные и железнодорожные маршруты, а также приобрести книги.

Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение "Дия". После проверки на соответствие установленным критериям гражданин может открыть виртуальный счет в интернет-банке, получить на него деньги и потратить их на покупку услуг у субъекта хозяйствования, участвующего в программе.

По предварительным оценкам, это более 6000 компаний в сфере культуры, спорта и пассажирских перевозок.