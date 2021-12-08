Зеленский прокомментировал переговоры Байдена с Путиным

Подробности он обещал сообщить после разговора с американским президентом.

Зеленский прокомментировал переговоры Байдена с Путиным
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в целом положительно оценивает факт переговоров президентов США и РоSSии Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом он сообщил на брифинге 8 декабря по случаю визита премьера Хорватии Андрея Пленковича.

"Детали этого разговора я хотел бы все же прокоммуницировать с вами и прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США. Я считаю, что победа Украины в том, что США всегда поддерживали Украину, была двухпартийная поддержка, но самое главное, - что мы видим, что существуют личная, реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании войны на востоке нашего государства", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что завтра будет диалог с Байденом в виде телефонного разговора.

Напомним, разговор Путина и Байдена состоялся на фоне продолжительного стягивания роSSийских войск к границам Украины. Это первые личные переговоры двух президентов с лета, главной темой была Украина.

Видеопереговоры были закрытыми, так что об их результатах известно только из коротких официальных сообщений. В Кремле после беседы заявили о том, что НАТО "пытается освоить украинскую территорию".

В США же напоминают РоSSии о новых экономических ограничениях против РФ, которые обязательно будут применены в случае эскалации.

После Путина американский президент побеседовал с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, с которыми он уже общался за день до звонка президенту РФ.

РоSSия после звонка Байдена также впервые за все время допустила возможность привлечения США к нормандским переговорам.

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