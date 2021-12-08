Хорватия стала шестой страной, подписавшей совместную декларацию о поддержке европейской перспективы Украины

Украина также собирается перенимать опыт Хорватии мирной реинтеграции временно оккупированных территорий.

Хорватия подписала совместную декларацию о поддержке европейской перспективы Украины. Это уже шестое государство ЕС, заключившее такой документ с Украиной, сообщил на совместном с премьером Хорватии Андреем Пленковичем брифинге президент Владимир Зеленский.

Андрей Пленкович и Владимир Зеленский
Фото: скриншот
Андрей Пленкович и Владимир Зеленский

На встрече договорились также, что Хорватия откроет в Украине офис туризма, что, как ожидается, будет способствовать туристическим потокам. Страны собираются заложить фундамент для новых совместных бизнес-проектов.

"В контексте энергетической безопасности начали предметно говорить о поставках сжиженного газа", – отметил президент.

Пленкович, в свою очередь, отметил, что его визит показал дружеские, близкие отношения между Украиной и Хорватией.

"Мы говорили об улучшении нашего политического диалога, нашего опыта. Хорватия как член Европейского Союза получила в 90-х годах опыт мирной реинтеграции хорватского Подунавья и посредством мирового сообщества – поддержку США, и этот опыт чрезвычайно важен для Украины", – считает премьер.

Украина и Хорватия согласовали план действий по передаче опыта мирной реинтеграции территорий. Документ по этому поводу подпишут 15 декабря в Брюсселе.

Пленкович добавил, что из Хорватии в Украину приехали более 200 бизнесменов, которые на экономической форме будут говорить об увеличении инвестиций.

Премьер выразил поддержку европейским стремлениям Украины и сообщил, что пригласил украинских главу правительства и президента посетить его страну.

Напомним, в 90-е годы в Хорватии было образование "Республика Сербская Краина". Большинство захваченных территорий были освобождены во время военных операций, но Подунавье Загреб возвращал путем мирных переговоров.



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