Порошенко: важно, чтобы президент Байден выступал единым фронтом с союзниками по НАТО

Экс-президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко считает разговор между Президентом США Джозефом Байденом и Президентом РоSSии Владимиром Путиным по поводу эскалации роSSийской агрессии против Украины необходимым шагом на пути к созданию условий для предотвращения войны. Об этом он написал на странице в Facebook.

Однако, по мнению Порошенко, важно, чтобы президент Байден выступал в переговорах скоординированно и единым фронтом с союзниками по НАТО.

«Мы приветствуем непреклонную и неизменную поддержку американским руководством суверенитета и территориальной целостности Украины, а также права украинского народа самостоятельно выбирать собственный геополитический курс. Полностью поддерживаем подход к так называемым двум Д – призыв к немедленной деэскалации и дипломатическому пути урегулирования», – подчеркнул пятый президент Украины.

По его мнению, такой подход должен быть усилен третьим Д – деоккупацией украинских территорий Донбасса и Крыма.

«Убеждены, что активное вовлечение Вашингтона в эти процессы способствовало бы достижению этой цели. Приветствуем задекларированную готовность США и партнеров по ЕС нанести мощный санкционный удар по РоSSии в случае дальнейшей эскалации ситуации. Цена агрессии против Украины должна быть невыносимой для Кремля», – также отметил лидер «Европейской Солидарности».

Петр Порошенко назвал обнадеживающими сигналы американских партнеров о готовности продолжать усиление оборонных возможностей и устойчивости Украины.

«В то же время призываю украинские власти: прекратить игнорировать угрозу, не молчать и, самое главное, действовать – сделать все возможное для активной координации усилий с нашими союзниками для усиления давления на агрессора. Потому что создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует наших партнеров, а не действующую власть», – отметил он.

«Также важно, чтобы Зеленский прекратил ложную политику "партнеронезависимости", восстановил субъектность страны, отказался от соблазна сепаратных переговоров с Путиным, ведущих к капитуляции, и присоединился к дипломатическим усилиям партнеров. Только вместе, единственным фронтом сможем победить роSSийского монстра», – подчеркнул Петр Порошенко.