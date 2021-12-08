Порошенко: важно, чтобы президент Байден выступал единым фронтом с союзниками по НАТО

Цена агрессии против Украины должна быть невыносимой для Кремля, считает экс-президент.

Порошенко: важно, чтобы президент Байден выступал единым фронтом с союзниками по НАТО
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко считает разговор между Президентом США Джозефом Байденом и Президентом РоSSии Владимиром Путиным по поводу эскалации роSSийской агрессии против Украины необходимым шагом на пути к созданию условий для предотвращения войны. Об этом он написал на странице в Facebook.

Однако, по мнению Порошенко, важно, чтобы президент Байден выступал в переговорах скоординированно и единым фронтом с союзниками по НАТО.

«Мы приветствуем непреклонную и неизменную поддержку американским руководством суверенитета и территориальной целостности Украины, а также права украинского народа самостоятельно выбирать собственный геополитический курс. Полностью поддерживаем подход к так называемым двум Д – призыв к немедленной деэскалации и дипломатическому пути урегулирования», – подчеркнул пятый президент Украины.

По его мнению, такой подход должен быть усилен третьим Д – деоккупацией украинских территорий Донбасса и Крыма.

«Убеждены, что активное вовлечение Вашингтона в эти процессы способствовало бы достижению этой цели. Приветствуем задекларированную готовность США и партнеров по ЕС нанести мощный санкционный удар по РоSSии в случае дальнейшей эскалации ситуации. Цена агрессии против Украины должна быть невыносимой для Кремля», – также отметил лидер «Европейской Солидарности».

Петр Порошенко назвал обнадеживающими сигналы американских партнеров о готовности продолжать усиление оборонных возможностей и устойчивости Украины.

«В то же время призываю украинские власти: прекратить игнорировать угрозу, не молчать и, самое главное, действовать – сделать все возможное для активной координации усилий с нашими союзниками для усиления давления на агрессора. Потому что создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует наших партнеров, а не действующую власть», – отметил он.

«Также важно, чтобы Зеленский прекратил ложную политику "партнеронезависимости", восстановил субъектность страны, отказался от соблазна сепаратных переговоров с Путиным, ведущих к капитуляции, и присоединился к дипломатическим усилиям партнеров. Только вместе, единственным фронтом сможем победить роSSийского монстра», – подчеркнул Петр Порошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Боррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕСБоррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕС
Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийствоЮрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Экс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должностьЭкс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должность
Законопроект 5600 остается заблокированным до подписания, рассмотрение постановлений будет продолжено во вторникЗаконопроект 5600 остается заблокированным до подписания, рассмотрение постановлений будет продолжено во вторник
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский прокомментировал переговоры Байдена с ПутинымЗеленский прокомментировал переговоры Байдена с Путиным
Резников: "Все граждане должны быть готовы защищать страну. Чтобы у Кремля не возникало мыслей о рецидивах"Резников: "Все граждане должны быть готовы защищать страну. Чтобы у Кремля не возникало мыслей о рецидивах"
Байден перенес разговор с Зеленским и во второй раз пообщался с европейскими лидерамиБайден перенес разговор с Зеленским и во второй раз пообщался с европейскими лидерами
Путин рассказал Байдену о планах НАТО по "освоению украинской территории"Путин рассказал Байдену о планах НАТО по "освоению украинской территории"
Порошенко предложил "красные линии" для разговора Байдена с ПутинымПорошенко предложил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
В Офисе президента рассказали детали разговора Зеленского с БлинкеномВ Офисе президента рассказали детали разговора Зеленского с Блинкеном
Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором Байдена с ПутинымЗеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором Байдена с Путиным
Оружие безопасности от международных партнеров значительно повысит боевые способности армии, - ПорошенкоОружие безопасности от международных партнеров значительно повысит боевые способности армии, - Порошенко
Байден проведет переговоры с Зеленским после разговора с Путиным - администрация США (обновлено)Байден проведет переговоры с Зеленским после разговора с Путиным - администрация США (обновлено)
Большинство украинцев возлагают ответственность за борьбу с коррупцией на президента, - исследованиеБольшинство украинцев возлагают ответственность за борьбу с коррупцией на президента, - исследование
Последние новости
Подгружаем последние новости