Украина поддерживает любой формат мирных переговоров с РоSSией, - Никифоров

"Прямые переговоры с Россией – мы за. При участии Турции – согласны. Нормандия плюс США – хорошо".

Украина поддерживает любой формат мирных переговоров с Россией, - Никифоров
Фото: Instagram

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского заявил, что Украина поддерживает любой формат мирных переговоров с Россией, если он принесет результат.

Об этом Сергей Никифоров сказал в комментарии роSSийской газете "Коммерсант".

"Прямые переговоры с Россией – мы за. Переговоры с участием Турции – согласны. Нормандия плюс США – хорошо. Главное, чтобы это дало практические результаты", – сказал Никифоров.

Напомним, 1 декабря, во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием, Зеленский заявил, что войну на востоке не удастся остановить без прямых переговоров Украины и РоSSии. При этом РоSSия не признает себя стороной конфликта на Донбассе и неоднократно призывала Украину начать переговоры с представителями оккупационных администраций – главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Свое посредничество в урегулировании конфликта между Украиной и Россией недавно предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Присоединение США к "нормандской четверке" обсуждается не первый год, но РоSSия постоянно была против. Но в декабре 2021 года в роSSийском МИДе неожиданно заявили, что "противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину", и вопрос - только в формате участия американцев.

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