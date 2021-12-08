Украина поддерживает любой формат мирных переговоров с РоSSией, - Никифоров
"Прямые переговоры с Россией – мы за. При участии Турции – согласны. Нормандия плюс США – хорошо".
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского заявил, что Украина поддерживает любой формат мирных переговоров с Россией, если он принесет результат.
Об этом Сергей Никифоров сказал в комментарии роSSийской газете "Коммерсант".
"Прямые переговоры с Россией – мы за. Переговоры с участием Турции – согласны. Нормандия плюс США – хорошо. Главное, чтобы это дало практические результаты", – сказал Никифоров.
Напомним, 1 декабря, во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием, Зеленский заявил, что войну на востоке не удастся остановить без прямых переговоров Украины и РоSSии. При этом РоSSия не признает себя стороной конфликта на Донбассе и неоднократно призывала Украину начать переговоры с представителями оккупационных администраций – главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Свое посредничество в урегулировании конфликта между Украиной и Россией недавно предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Присоединение США к "нормандской четверке" обсуждается не первый год, но РоSSия постоянно была против. Но в декабре 2021 года в роSSийском МИДе неожиданно заявили, что "противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину", и вопрос - только в формате участия американцев.