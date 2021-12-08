В Беларуси россиянке Софии Сапеге предъявили окончательное обвинение

РоSSиянке Софии Сапеге, девушке белорусского оппозиционного блоггера Романа Протасевича, в Беларуси выдвинули окончательное обвинение.

Как заявил глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора, Сапеге инкриминируют три статьи: разжигание социальной розни и нетерпимости; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес работников правоохранительных органов.

По уголовному делу, кроме Сапеги, проходят бывшие работники "Белтелекома", а также "другие люди", якобы способствовавшие противоправной деятельности, выкладывая персональные данные в Telegram, информирует пресс-служба белорусского Следкома.

Гражданку РоSSии, студентку вильнюсского Европейского гуманитарного университета Софию Сапегу задержали в минском аэропорту 23 мая вместе с бывшим главным редактором телеграмм-канала NEXTA Романом Протасевичем после того, как власти Беларуси посадили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.

Сначала Сапега проходила в подозреваемых делах по организации массовых беспорядков. Тогда ей грозило до 15 лет тюрьмы.

В июне стало известно, что Сапега и Протасевич переведели из СИЗО в Минске под домашний арест в дом, где они жили вместе. При этом София как минимум дважды встречалась с родителями, в последний раз в августе. Кроме того, до середины октября она регулярно разговаривала с ними по телефону.

В сентябре Сапеге продлили арест до 25 декабря, рассказала мать девушки Анна Дудич.