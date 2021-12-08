Коломойский вышел из состава наблюдательного совета "1+1"

Национальный совет Украины по вопросам теле- и радиовещания переоформил 5 лицензий ООО "ТРК "Студия 1+1". Этими изменениями вывели из состава наблюдательного совета канала "1+1" бенефициарного владельца Игоря Коломойского.

Решение было принято на заседании 8 декабря, пишет "Укринформ".

В декабре 2019 года группа "1+1 медиа" сообщила о завершении процесса децентрализации и представила обновленную структуру управления группой. Наблюдательный совет возглавил Игорь Коломойский.

Пару лет назад Коломойский говорил о том, что в 2015-2016 годах переговоры о покупке 25% акций телеканала "1+1" с Игорем Суркисом проводил действующий тогда президент Петр Порошенко. Но потом он передумал. Затем стало известно, что глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук (ныне – подсанкционный и подозреваемый в государственной измене) внес в декларацию за 2019 год компанию, фигурирующую в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Медведчук указал, что его жена Оксана Марченко является конечной бенефициарной владелицей Bolvik Ventures Ltd (Британские Виргинские острова). Эта компания через цепочку других фирм является владельцем 24,66% в ООО "Телерадиокомпания" Студия 1+1" - это отмечено в сообщении о структуре телеканала "1+1" по состоянию на 2 марта 2020 года. Однако министр культуры Александр Ткаченко в интервью LB. ua говорил, что на момент увольнения с телеканала "1+1" не располагал информацией о владении Виктором Медведчуком акциями телеканала.

При этом он считает, что четвертью акций Виктор Медведчук владеть не может.

“Он не владеет 24,66%. Четверть от четверти – насколько я могу судить по доступной информации... Сам Суркис владеет 25%. Если я правильно помню, Медведчук заявлял о том, что он владеет каким-то процентом от Суркиса. Очевидно, что это не может быть 25%", – считает Ткаченко. При этом он добавил, что конкретной информацией не владеет.

Игорь Коломойский находится под американскими санкциями с марта этого года.

Напомним, что в Украине подписан закон об олигархах, предусматривающий создание реестра лиц со значительным влиянием на политическую жизнь. Одним из определений олигарха является значительное влияние на медиа. Сам реестр, как ожидается, заработает в 2022 году.

8 ноября, через три дня после подписания закона, Петр Порошенко сообщил о передаче своих активов "5 канала" и "Прямого" журналистам. В пресс-службе "Евросолидарности" заявили, что Порошенко передал свои акции редакциям каналов, поэтому владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами.