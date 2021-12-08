Беларусь заявила об угрозе "локального конфликта" с Украиной

В США опасаются, что РоSSия может использовать Лукашенко для нападения.

Беларусь заявила об угрозе "локального конфликта" с Украиной
Фото: newsbel.by

Секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил об угрозе "локального конфликта" с Украиной.

"Мы преимущественно уделяли внимание защите западных границ - с Польшей, Литвой. Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве. У нас единственные корни и прошлые. Но, наверное, украинское руководство взяло курс не на миролюбивую политику", - цитирует Вольфовича агентство "БелТА".

По его словам, учения у границ с Беларусью, которые Украина проводит "под видом борьбы с нелегальной миграцией", несут угрозу локальных столкновений.

"Хорошо, что не дошло до применения огнестрельных средств. Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось", – сказал белорусский генерал.

"Хотелось бы, чтобы таких инцидентов не было. С белорусской стороны мы не даем никаких поводов для этого. У нас не разворачиваются группировки войск вдоль госграницы ни на западе, ни на юге. Мы не проводим внеплановых учений. Наверное, надо последовать примеру украинских коллег и тоже вблизи границы провести учения… В чем нас упрекать: в зеркальных ответных мерах? Конечно, такого не хотелось бы", - сказал Вольфович в среду.

Накануне, 7 декабря, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в эфире CNN заявила, что РоSSия может прибегнуть к новым методам агрессии против Украины и использовать для этого Беларусь.

"Чего мы пока и не видели, но можем увидеть, это вторжение роSSийских сил в Украину из Беларуси или маскировку под вид белорусских сил", – заявила Нуланд.

Напомним, что в 2018 году Лукашенко говорил, что "украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны", а позже шутил: "Если и придем с севера к вам, - я хочу, чтобы это военные некоторые услышали в Украине, - то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах".

Однако после того, как Украина не признала победу Лукашенко на выборах 2020 года, отношения с Беларусью ухудшились, и осенью 2021 года Лукашенко признал Крым роSSийским. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Беларусь сейчас рассматривается как возможный плацдарм для вторжения РоSSии с севера.

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