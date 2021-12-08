Нацсовет заявил о потенциальном конфликте интересов у Шуфрича

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу "Первый незалежный" (ООО "Тайм медиа") дополнительную проверку в связи с изменением мажоритарного владельца. В сентябре 60%-ная доля компании перешла в собственность к народному депутату Нестору Шуфричу.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

ООО "Тайм медиа" полностью принадлежит компания "Медиахолдинг новости".

Конечным бенефициаром этой фирмы до конца сентября была журналистка Диана Панченко. 24 сентября 2021 года владельцем 60% компании стал Шуфрич.

"Учитывая, что Нестор Шуфрич возглавляет комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова, к полномочиям которого, в частности, входит обеспечение свободы слова, защита прав и свобод работников средств массовой информации, гарантии деятельности средств массовой информации, в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции” он имеет потенциальный конфликт интересов. Поскольку народный депутат имеет частный интерес в сфере, в которой выполняет свои служебные или представительские полномочия, это может влиять на объективность или беспристрастность принимаемых им решений или на совершение или несовершение действий при выполнении указанных полномочий", - говорится на сайте совета.

Шуфрич якобы передал свою долю в управление компании ООО "Коммерческая инновация".

Ввиду возникновения новой информации, на заседании Нацсовета в среду, 8 декабря, решили провести дополнительную проверку структуры собственности ООО "Тайм медиа".

Напомним, спутниковый телеканал "Первый незалежний" создан бывшими работниками "телеканал Медведчука": ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Он работает по лицензии на круглосуточное спутниковое вещание, выданной в 2019 году.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связанный с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

После этого телеканалы исчезли из эфира.