Послы ЕС дали "зеленый свет" санкциям против "ЧВК Вагнера"

Отдельно Евросоюз впервые введет санкции против двух россиян и трех роSSийских компаний из-за войны в Сирии.

Послы ЕС дали "зеленый свет" санкциям против "ЧВК Вагнера"
Фото: gazeta.ru

Послы стран Европейского Союза согласовали санкции против роSSийской частной военной компании, известной как "Группа Вагнера".

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС сегодня дали "зеленый свет" санкциям против "ЧВК Вагнера". Кроме того, согласно решению, три человека, связанные с группой, будут внесены в санкционный список нарушителей прав человека, один человек - в список по Ливии, три – в список по Украине и два физических лица и три юридических – в список по Сирии. Все – из РоSSии», – написал Йозвяк в твиттере.

Накануне корреспондент Радио Свобода сообщал, что, по его данным, санкции будут направлены на:

  • бывшего офицера роSSийских специальных сил, руководителя группировки Дмитрия Уткина
  • одного из подрядчиков ЧВК в Сирии Станислава Дичка
  • причастного к действиям ЧВК в Центральноафриканской Республике Валерия Захарова

Речь идет о глобальном режиме санкций из-за нарушения прав человека, который ЕС ввел в прошлом году.

Отдельно Евросоюз впервые введет санкции против двух россиян и трех роSSийских компаний в рамках санкционного режима из-за войны в Сирии.

Эти санкции были впервые введены в 2011 году в ответ на репрессии против сирийского гражданского населения, в настоящее время в нем 287 человек и 70 компаний, преимущественно связанных с сирийскими властями и режимом Башара Асада.

Ожидается, что под санкции попадут россияне Андрей Трошев и Андрей Богатов – члены ППК "Вагнера", имеющие связи с Сирией, а также компании "Меркурий", "Велада" и "Евро Полис". Все они выигрывали контракты на энергетические услуги для сирийских властей.

Европарламент призвал ЕС ввести санкции против ПИК "Вагнер" 25 ноября. В резолюции евродепутаты отметили, что ППК "Вагнера" и других военизированных подрядчиков, руководимых Россией, следует рассматривать как действующие в ее пользу "доверенные организации роSSийского государства".

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