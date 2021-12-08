В Киев приехал премьер-министр Хорватии

Пленкович поддержал стремление Украины вступить в ЕС.

В Киев приехал премьер-министр Хорватии
Фото: kmu.gov.ua

В Киев в среду, 8 декабря, приехал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. В состав хорватской делегации также вошли министр иностранных и европейских дел Гордан Грлич-Радман и министр науки и образования Радован Фукс.

На сайте правительства Украины сообщается, что в рамках визита Пленкович встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Разговор касался углубления сотрудничества в торгово-экономической, туристической отрасли, в сфере цифровизации и образования.

"Мы заинтересованы в активизации торгово-экономического сотрудничества с Хорватией как в традиционных отраслях наших экономик, дальнейшем устранении барьеров в двусторонней торговле и упрощении условий ведения бизнеса, так и в создании двустороннего сотрудничества по новым актуальным направлениям, в частности, в сфере цифровизации и координации усилий в борьбе с пандемией", – заявил Шмыгаль.

Пленкович, со своей стороны, отметил, что Хорватия поддерживает стремление Украины к интеграции в Европейский Союз и готова поделиться своим опытом. По его словам, Хорватия будет поддерживать присутствие украинских предприятий на хорватском рынке. Пленкович также добавил, что они будут способствовать открытию офисов хорватских туристических агентств в Украине.

Напомним, что Пленкович возглавляет правительство Хорватии с октября 2016 года. В последний раз глава правительства Хорватии был в Киеве в августе 2021 года, когда он приезжал на саммит "Крымской платформы".

До этого Пленкович был в Украине в ноябре 2016 года.

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