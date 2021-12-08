?"Противопоказаний нет": в МИД РоSSии допустили подключение США к "нормандскому формату"

В Министерстве иностранных дел РоSSийской Федерации прокомментировали возможное расширение "нормандского формата" за счет Соединенных Штатов. В Москве исходят из того, что боевые действия на Донбассе – "внутриукраинский конфликт", а США "реально влияют на Украину".

Исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий заявил, что "противопоказаний к подключению США к "нормандскому формату" нет", передает РИА Новости.

По его мнению, Франция и Германия вряд ли будут возражать против расширения "нормандского формата" за счет США .

"Этот вопрос постоянно звучит. В принципе, противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев ", – сказал он.

По словам роSSийского дипломата, и раньше, во времена президентства Барака Обамы, существовали переговорные каналы с американской стороной, а сейчас они возобновляются.

"Поэтому это сейчас вопрос техники - внутри "нормандского формата" или вовне, но всегда признается значение позиции США во внутриукраинском регулировании, это никто из профессионалов отрицать не может", - добавили в МИД РФ .

Заметим, что позиция РоSSии по поводу участия США в переговорах по Донбассу изменилась после переговоров президентов Байдена и Путина 7 декабря. Еще полгода назад заместитель главы роSSийского МИД Сергей Рябков отмечал, что США "нечего делать в нормандском формате". В Москве также заявляли, что политика США по отношению к Украине "делает невозможным участие Штатов в нормандском формате".

Как известно, участниками "нормандской четверки" являются Украина, Германия, Франция и РоSSия. Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить нормандский формат за счет США еще в 2019 году. В США ответили, что привлечение новых участников к переговорному процессу требует согласия всех лидеров "Нормандской четверки".

В свою очередь МИД Франции высказался за поддержание диалога с Вашингтоном по Донбассу, но категорически против участия США в "нормандском формате".