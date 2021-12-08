В Первомайске разбили памятник Героям Небесной Сотни

Фото: mk.npu.gov.ua

В городе Первомайске Николаевской области неизвестные разбили памятник Героям Небесной Сотни на улице Грушевского.

"Около 7:20 в райотдел полиции поступило сообщение от начальника управления ЖКХ Первомайска о том, что в центре города, возле остановки общественного транспорта по ул. Грушевского, неизвестные повредили и осквернили надписями мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО", - сообщила местная полиция.

Фото: mk.npu.gov.ua

Следователи квалифицировали событие по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Полиция начала первоочередные следственные действия по установлению причастных к совершению преступления лиц и привлечению их к ответственности.

Фото: pervomaisk.mk.ua Памятник Героям Небесной Сотни в Первомайске до повреждения

Напомним, что в начале осени в Белой Церкви вандал повредил памятник Героям борьбы за независимость Украины.