В Первомайске разбили памятник Героям Небесной Сотни

Вандалов ищет полиция.

Фото: mk.npu.gov.ua

В городе Первомайске Николаевской области неизвестные разбили памятник Героям Небесной Сотни на улице Грушевского.

"Около 7:20 в райотдел полиции поступило сообщение от начальника управления ЖКХ Первомайска о том, что в центре города, возле остановки общественного транспорта по ул. Грушевского, неизвестные повредили и осквернили надписями мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО", - сообщила местная полиция.

Фото: mk.npu.gov.ua

Следователи квалифицировали событие по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Полиция начала первоочередные следственные действия по установлению причастных к совершению преступления лиц и привлечению их к ответственности.

Памятник Героям Небесной Сотни в Первомайске до повреждения
Фото: pervomaisk.mk.ua
Памятник Героям Небесной Сотни в Первомайске до повреждения

Напомним, что в начале осени в Белой Церкви вандал повредил памятник Героям борьбы за независимость Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Боррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕСБоррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕС
Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийствоЮрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Экс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должностьЭкс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должность
Законопроект 5600 остается заблокированным до подписания, рассмотрение постановлений будет продолжено во вторникЗаконопроект 5600 остается заблокированным до подписания, рассмотрение постановлений будет продолжено во вторник
Блок рекламы


Похожие новости
В Калиновке под Киевом снесли памятник чекистамВ Калиновке под Киевом снесли памятник чекистам
Кабмин присвоил "Экспоцентру Украины" статус памятника национального значенияКабмин присвоил "Экспоцентру Украины" статус памятника национального значения
Около Гродно разбились два роSSийских десантника, - СМИОколо Гродно разбились два роSSийских десантника, - СМИ
Памятник букве "Ї" установили в Тернопольской областиПамятник букве "Ї" установили в Тернопольской области
ГБР нашло на территории роты полиции "Кривбасс" десятки гранатометов и сотни гранат, которые не были на учетеГБР нашло на территории роты полиции "Кривбасс" десятки гранатометов и сотни гранат, которые не были на учете
Рада попросила Зеленского присвоить звание героя Украины сотнику УПАРада попросила Зеленского присвоить звание героя Украины сотнику УПА
В Коломые демонтировали памятник советским воинамВ Коломые демонтировали памятник советским воинам
В Кировоградской области демонтировали последний памятник ЛенинуВ Кировоградской области демонтировали последний памятник Ленину
В Белой Церкви вандал повредил Памятник Героям борьбы за независимость УкраиныВ Белой Церкви вандал повредил Памятник Героям борьбы за независимость Украины
В Кировоградской области нашли недемонтированный памятник ЛенинуВ Кировоградской области нашли недемонтированный памятник Ленину
Последние новости
Подгружаем последние новости