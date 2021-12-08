В тюрьмах ОРДЛО боевики удерживают 30 женщин, - омбудсмен

Омбудсмен обратилась к главе миссии МККК с просьбой совершить визит в СИЗО Донецка.

В тюрьмах ОРДЛО боевики удерживают 30 женщин, - омбудсмен
Фото: Макс Левин

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что в тюрьмах на временно неподконтрольной территории Донбасса содержатся 30 женщин.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Сейчас в тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины незаконно содержат 30 женщин, где они подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению. Пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем. Отмечаю необходимость давления на страну-оккупанта РоSSию для соблюдения прав незаконно заключенных граждан Украины и немедленного их освобождения", - подчеркнула Денисова.

Она также отметила, что уже полгода незаконно удерживается в плену "ДНР" гражданка Украины, учительница физики Наталья Шило, подозреваемая в якобы "шпионаже в пользу Украины".

Женщина была задержана в оккупированной Горловке 5 июня 2021 года, куда она приехала из Киева посетить пожилую мать. Только через 30 дней после задержания родным учительницы разрешили передать ей одежду и продукты. В настоящее время она находится в СИЗО-5 г. Донецка.

Наталья Шило – коренная жительница Горловки. После временной оккупации переехала в Харьков, где работала в школе и стала лауреатом городского конкурса "Учитель года – 2018" в номинации "Физика". Впоследствии Наталья переехала в Киев.

Омбудсмен Денисова обратилась к главе миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт и попросила ее совершить визит в СИЗО-5 для проверки соблюдения прав Натальи Шило и других удерживаемых лиц.

Напомним, в ноябре в Киеве задержали военного преступника, который пытал людей в оккупированном пророSSийскими боевиками Донецке, террориста по кличке "Палыч" Дениса Куликовского.

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