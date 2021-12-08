Расходы на вооружение по утвержденным программам в Украине требуют до 250 млрд гривен ежегодно, – Резников

А для поднятия денежного довольствия военным на 30% нужно дополнительных 18 млрд гривен в год.

Расходы на вооружение по утвержденным программам в Украине требуют до 250 млрд гривен ежегодно, – Резников
Фото: Макс Требухов

Более 70% бюджета оборонной сферы в Украине составляют расходы на содержание. Перевооружение, боевая подготовка и развитие финансируются только на 15-20% от потребности.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в интервью "Армия Информ".

"Условно, сейчас мы получили на вооружение 28 млрд грн, вместе с госгарантиями — пусть будет 40 млрд. Но если сложить расходы на вооружение из уже утвержденных, согласованных и перспективных программ, то нужно 230-250 млрд грн. Ежегодно!" – подчеркнул министр.

Он отметил, что есть необходимость создания современной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Нам нужен мощный флот и береговая оборона. Нам нужна боевая авиация. Ракетная программа потребует значительных ресурсов, ее необходимо финансировать. Потому что это стратегические преимущества для страны. Нельзя отставать от мира. А это означает инвестиции в передовые разработки, беспилотные технологии, АСУ, робототехнику. А это совсем другие требования к кадрам, их образованию и обеспечению", – пояснил Резников.

Кроме того, нужно существенно повышать денежное обеспечение. Если поднять его на 30%, то понадобится дополнительных 18 млрд. гривен в год. Пока таких средств нет, и Резников обещает искать эти ресурсы.

Напомним, в текущем году на бюджет Минобороны выделили 133 млрд, и еще право на 15 млрд гривен госгарантий. Это самый большой бюджет за 30 лет. Сначала планировались расходы на уровне 131 млрд, но ко второму чтению сумму увеличили.

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