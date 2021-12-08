Глава Минздрава: Киев – лидер по вакцинации в Украине

Лидером по уровню вакцинации населения среди всех регионов Украины является Киев . Об этом заявил на брифинге 8 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«50-процентная отметка с полным курсом вакцинации сегодня преодолена только в городе Киеве , где уже сделали две прививки более 65% киевлян. Первой дозой в Киеве вакцинированы более 67% взрослых», – сказал Ляшко.

По словам Министра, среди других регионов наибольшее количество вакцинированных двумя дозами в Киевской области - почти 49%. Относительно количества жителей, вакцинированных по крайней мере одной дозой, отметку в 50% пересекли только три региона. Кроме Киева , это - Киевская область (55% вакцинированных одной дозой) и Полтавская область (почти 52%).

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице сделали почти 3 миллиона прививок. По информации Кличко, в столице работают 157 пунктов вакцинации, 21 мини-вакцинальный центр на базе Центров первичной медико-санитарной помощи и 63 мобильные бригады. С осени открылось 45 временных вакцинальных центров в ТРЦ.