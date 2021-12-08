Глава Минздрава: Киев – лидер по вакцинации в Украине

В столице вакцинированы двумя дозами 65% взрослого населения.

Глава Минздрава: Киев – лидер по вакцинации в Украине
Вітальне слово на початку форума від міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшко.
Фото: Макс Требухов

Лидером по уровню вакцинации населения среди всех регионов Украины является Киев. Об этом заявил на брифинге 8 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«50-процентная отметка с полным курсом вакцинации сегодня преодолена только в городе Киеве, где уже сделали две прививки более 65% киевлян. Первой дозой в Киеве вакцинированы более 67% взрослых», – сказал Ляшко.

По словам Министра, среди других регионов наибольшее количество вакцинированных двумя дозами в Киевской области - почти 49%. Относительно количества жителей, вакцинированных по крайней мере одной дозой, отметку в 50% пересекли только три региона. Кроме Киева, это - Киевская область (55% вакцинированных одной дозой) и Полтавская область (почти 52%).

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице сделали почти 3 миллиона прививок. По информации Кличко, в столице работают 157 пунктов вакцинации, 21 мини-вакцинальный центр на базе Центров первичной медико-санитарной помощи и 63 мобильные бригады. С осени открылось 45 временных вакцинальных центров в ТРЦ.

7 декабря Киевсовет поддержал инициативу городского головы Киева о награждении столичных медиков первого и второго звеньев дополнительной премией за «настоящий героизм при преодолении пандемии и проведении кампании по вакцинации». Врачи получат из городского бюджета по 10 000 грн., средний медицинский персонал – по 8000 грн., младший – по 6000 грн.

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