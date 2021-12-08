НАН: волна COVID-19 в Украине идет на убыль, но омикрон может изменить ситуацию

Показатели заболеваемости снизились на десятки процентов по сравнению с ноябрем.

НАН: волна COVID-19 в Украине идет на убыль, но омикрон может изменить ситуацию
Фото: Стас Козлюк

Национальная академия наук считает, что волна COVID-19 в Украине в ближайшие недели продолжит спадать, но быстрое распространение в мире нового, более заразного, омикрон-штамма коронавируса представляет угрозу и для Украины.

Такой прогноз дала Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

"В последние две недели эпидемия спадала относительно устойчивыми темпами. По сравнению с пиковыми значениями, количество положительных ПЦР-тестов уменьшилось втрое, новых обнаружений - уменьшилось в 2,2 раза, занятых коек в больницах - на 40%, суточные госпитализации сократились почти вдвое, смертность - на 37%. Убывание заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины", - сказано в прогнозе.

По состоянию на начало декабря среднее количество новых обнаружений в Украине уменьшилось до 10,3 тыс. человек в день, и к третьей декаде уменьшится еще больше - где-то до 7 тысяч.

Ситуация может измениться после того, как омикрон доберется до Украины. "Штамм омикрон уже подтвержден в 915 образцах в мире, из которых 212 - в странах ЕС. Учитывая темпы его распространения в Южной Африке, он представляет потенциальную опасность и может существенно повлиять на эпидемическую динамику и в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 7 декабря, в связи с уменьшением уровня заболеваемости, из "красной" зоны вышли Киев и восемь областей: Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская.

В "красной" зоне останутся 10 регионов Украины.

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