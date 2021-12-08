Резников: "Все граждане должны быть готовы защищать страну. Чтобы у Кремля не возникало мыслей о рецидивах"

Министр подчеркнул, что после окончания войны "наш агрессивный сосед никуда не денется".

Нападение РоSSии на Украину изменило многое, но в обществе и армии до сих пор сохраняется много инерции, поэтому украинцам нужно перестроить сознание. Уже сейчас руководящие должности занимают командиры, прошедшие через войну, и это тот момент, когда стоит заложить новую военную культуру.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в интервью Армия Информ.

"Наш агрессивный сосед никуда не денется. Если завтра война закончится, и РоSSия уйдет из оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, впереди десятилетия, чтобы хотя бы достичь нормализации отношений и неконфликтного сосуществования. Как было раньше, уже не будет. Все граждане должны быть готовы защищать страну. Чтобы в Кремле не возникало даже мысли о рецидивах", – отметил он.

По мнению Резникова, детей в Украине следует воспитывать с пониманием того, что их может затронуть необходимость защиты страны.

"А это означает совсем другой формат отношений между гражданами и властью. Это - основа для нового общественного договора. Когда государство говорит о всеобъемлющей обороне, национальном сопротивлении, призывает граждан к территориальной обороне и резерву, должны показать, что доверяем нашим людям. Одним из таких сигналов может быть либерализация обращения оружия. Формирование культуры обращения с оружием и тотальной военной подготовки", – заявил глава Минобороны.