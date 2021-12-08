Эрдоган подтвердил готовность стать посредником между Украиной и Россией "в любом формате"

Турция следит за событиями в Украине и у ее границ.

Эрдоган подтвердил готовность стать посредником между Украиной и Россией "в любом формате"
Фото: aa.com.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность стать посредником между Украиной и Россией "в любом формате".

Об этом он сказал во время пресс-конференции в среду, 8 декабря, пишет "Анадолу".

"С согласия сторон мы можем внести вклад в снижение напряженности между РФ и Украиной, который может оказаться в виде посредничества или в любом другом формате", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что в Турции внимательно следят за событиями в Украине и у ее границ. "Мы надеемся, что напряжение не будет нарастать и дальше", - добавил он.

Напомним, что 29 ноября Эрдоган впервые предложил свое посредничество между Путиным и Зеленским, но через несколько дней Министерство иностранных дел РоSSии в лице представителя Марии Захаровой отклонило это предложение. Она сказала, что "о посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, потому что РоSSия не считает себя стороной "внутриукраинского" конфликта.

После этого Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они говорили о ситуации в Украине.

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