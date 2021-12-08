Нардепы пока не обращались в Конституционный Суд о возможности переноса выборов на 2024 год, – Корниенко

Обращение должны подписать 45 парламентариев.

Нардепы пока не обращались в Конституционный Суд о возможности переноса выборов на 2024 год, – Корниенко
Фото: gazetahm.org

Народные депутаты пока не обращались в Конституционный Суд за разъяснением о возможности перенесения парламентских выборов с 2023 на 2024 год.

Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил на брифинге 8 декабря.

"Не слышал о формализации такого обращения, для него нужны 45 нардепов. Я и мой коллега Руслан Стефанчук не готовы подписывать такое обращение. Будем ждать новостей, если будут новости, все о них будут знать", – отметил он.

Корниенко добавил, что другого выхода из этой ситуации, кроме получения разъяснения от КС, нет.

"Пока этого разъяснения нет, и нет даже заявки, чтобы его получить, мы остаемся в правовой реальности выборов в 23-м году. Мое мнение, что Конституцию может толковать только Конституционный Суд", – добавил он.

Напомним, обычно в Украине первыми идут президентские выборы, а уже потом – выборы Верховной Рады. Очередные парламентские выборы, по Конституции Украины, должны пройти на пятый год полномочий действующей Верховной Рады. То есть, с четвертого на пятый год, 29 октября 2023 года. А очередные президентские – 31 марта 2024 года.

Нынешние рейтинги свидетельствуют о том, что президентская партия "Слуга народа" не сможет набрать большинство голосов, и ни с одной из партий, скорее всего, коалицию создать не сможет. В таких условиях Зеленский в последние месяцы своей каденции останется без своего правительства и премьера.

Подробно о том, как может развиваться ситуация с выборами в Украине, и при чем здесь рейтинги президента и "Слуги народа", читайте в материале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной "Выборы: рискнуть или перенести?".

Президент Владимир Зеленский считает, что дату предстоящих выборов Верховной Рады должен назвать Конституционный Суд.

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