Печерский суд дал разрешение на задержание экс-министра Демчишина

Бывший руководитель Минэнерго находится за границей.

Печерский суд дал разрешение на задержание экс-министра Демчишина
Фото: kmu.gov.ua

Печерский районный суд Киева 25 ноября разрешил задержание бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина. Его подозревают по "террористической" статье 258-3 Уголовного кодекса в связи с покупкой угля с оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщается в решении суда, которое 7 декабря было опубликовано в судебном реестре.

По версии следствия, в декабре 2014 года Демчишин посодействовал заключению соглашений на приобретение угля у компаний, которые контролировались террористическими организациями ДНР и ЛНР. В решении суда указываются, в частности, ГП "Шахта имени К.И. Киселева" в Чистяковом (Торезе) и ГП "Луганскуголь".

В течение 2015 года ПАО "Центрэнерго" перечислило "Луганскуголь" 27,58 млн гривен, а шахте им. Киселева – 155,17 млн гривен. "Обналиченными денежными средствами руководители "Л/ДНР" распорядились по собственному усмотрению", - сказано в решении суда.

Всего в течение 2015 года за поставки угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей было перечислено, обналичено и распределено в пользу террористических организаций "Л/ДНР" не менее 205,39 млн гривен, не считая средств, уплаченных в наличной форме, из запланированных более 3,17 млрд гривен.

Следствие считает, что Демчишин и другие фигуранты уголовного дела способствовали деятельности "Л/ДНР", поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РоSSийской Федерации и террористических организаций, чем подорвали экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишив ее возможностей для диверсификации источников поставки ресурсов, а также предоставили РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела и ведения подрывной деятельности.

По данным ГБР и Государственной пограничной службы, Демчишин находится за границей. С 19 ноября его объявили в розыск.

В связи с этим суд предоставил разрешение на задержание экс-министра с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что Демчишин являлся министром энергетики и угольной промышленности в 2014-2016 годах.

Через пять лет после увольнения против него было возбуждено уголовное дело за покупку угля с шахт, находящихся на оккупированной территории. Следствие считает, что в результате действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн. грн.

Подозрение Демчишину сообщили 12 ноября. По этому уголовному делу фигурируют также Виктор Медведчук и Сергей Кузяра.

Медведчука подозревают по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины, Демчишина – по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины, Кузяру – по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Боррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕСБоррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕС
Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийствоЮрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Экс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должностьЭкс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должность
Законопроект 5600 остается заблокированным до подписания, рассмотрение постановлений будет продолжено во вторникЗаконопроект 5600 остается заблокированным до подписания, рассмотрение постановлений будет продолжено во вторник
Блок рекламы


Похожие новости
Киевский суд предоставил разрешение на задержание ПоклонскойКиевский суд предоставил разрешение на задержание Поклонской
Дело против Демчишина является черновиком "угольного дела" против Порошенко, - адвокатыДело против Демчишина является черновиком "угольного дела" против Порошенко, - адвокаты
Основатель WikiLeaks Ассанж получил разрешение на женитьбу в тюрьмеОснователь WikiLeaks Ассанж получил разрешение на женитьбу в тюрьме
Эстония вслед за Кипром сохранила разрешение на въезд для вакцинированных украинцевЭстония вслед за Кипром сохранила разрешение на въезд для вакцинированных украинцев
ВАКС заочно арестовал экс-министра обороны СаламатинаВАКС заочно арестовал экс-министра обороны Саламатина
Заробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два годаЗаробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два года
Печерский суд заочно арестовал Азарова по подозрению в госизменеПечерский суд заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене
РоSSия назвала "провокацией" задержание "офицера" боевиков КосякаРоSSия назвала "провокацией" задержание "офицера" боевиков Косяка
ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле об уменьшении портовых сборовВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле об уменьшении портовых сборов
Печерский суд назначил Медведчуку домашний арест до 7 декабряПечерский суд назначил Медведчуку домашний арест до 7 декабря
Последние новости
Подгружаем последние новости