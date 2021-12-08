Печерский суд дал разрешение на задержание экс-министра Демчишина

Печерский районный суд Киева 25 ноября разрешил задержание бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина. Его подозревают по "террористической" статье 258-3 Уголовного кодекса в связи с покупкой угля с оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщается в решении суда, которое 7 декабря было опубликовано в судебном реестре.

По версии следствия, в декабре 2014 года Демчишин посодействовал заключению соглашений на приобретение угля у компаний, которые контролировались террористическими организациями ДНР и ЛНР. В решении суда указываются, в частности, ГП "Шахта имени К.И. Киселева" в Чистяковом (Торезе) и ГП "Луганскуголь".

В течение 2015 года ПАО "Центрэнерго" перечислило "Луганскуголь" 27,58 млн гривен, а шахте им. Киселева – 155,17 млн гривен. "Обналиченными денежными средствами руководители "Л/ДНР" распорядились по собственному усмотрению", - сказано в решении суда.

Всего в течение 2015 года за поставки угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей было перечислено, обналичено и распределено в пользу террористических организаций "Л/ДНР" не менее 205,39 млн гривен, не считая средств, уплаченных в наличной форме, из запланированных более 3,17 млрд гривен.

Следствие считает, что Демчишин и другие фигуранты уголовного дела способствовали деятельности "Л/ДНР", поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РоSSийской Федерации и террористических организаций, чем подорвали экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишив ее возможностей для диверсификации источников поставки ресурсов, а также предоставили РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела и ведения подрывной деятельности.

По данным ГБР и Государственной пограничной службы, Демчишин находится за границей. С 19 ноября его объявили в розыск.

В связи с этим суд предоставил разрешение на задержание экс-министра с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что Демчишин являлся министром энергетики и угольной промышленности в 2014-2016 годах.

Через пять лет после увольнения против него было возбуждено уголовное дело за покупку угля с шахт, находящихся на оккупированной территории. Следствие считает, что в результате действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн. грн.

Подозрение Демчишину сообщили 12 ноября. По этому уголовному делу фигурируют также Виктор Медведчук и Сергей Кузяра.

Медведчука подозревают по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины, Демчишина – по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины, Кузяру – по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.