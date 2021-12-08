Относительно изменений в Регламент Верховной Рады есть около 50 законопроектов, – Корниенко

В настоящее время есть около 50 законопроектов относительно изменений в Регламент парламента. Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко на брифинге после 1-го заседания рабочей группы по внесению изменений в законы Украины в сфере парламентского права.

"Но мы понимаем, что если мы заходим в серьезное реформирование Регламента, мы должны все это привести в один системный документ", – отметил он.

Рабочая группа будет собираться каждые две недели, остальное время будет работать дистанционно. Первый ряд предложений должны быть представлены до 20 января.

"Договорились работать в режиме челночной дипломатии – все представители депутатских фракций, делегированные в рабочую группу по изменениям в Регламент, будут возвращаться во фракции и там обсуждать инициативы. Части фракций – ОПЗЖ и Батькивщына – пришли уже с готовыми предложениями", – отметил Корниенко.

В ходе обсуждения депутаты обсуждали, когда именно должен заработать обновленный Регламент – в новом созыве или в текущем. По словам Корниенко, оппозиция настаивает, что нововведения должны начаться с X созыва, но некоторые изменения можно ввести уже в этом.

"Есть и дискуссия на тему того, насколько глубоко реформировать регламент. Пока ответ общий найден, что переписывать полностью не очень целесообразно, но модернизация достаточно глубока требуется, многие процедуры устаревшие и заложенные по старым принципам государственной власти", – заявил Корниенко.

Идею принять этический кодекс депутата пока серьезно не рассматривают, но определенные изменения дисциплинарной ответственности возможны в уже существующих законах.

Напомним, 24 ноября спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по изменениям Регламента – ключевого закона о порядке работы парламента. В группу вошли представители всех фракций и групп, а также Аппарата ВР. Более подробно об этом читайте в материале LB.ua "Переписать Регламент. Планы «Слуги народа» и реакция оппозиции".