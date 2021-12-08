Венгерский премьер с 2014 года ни разу публично не называл так ситуацию на Донбассе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель прощальное письмо, которое опубликовано на сайте правительства.

В письме Орбан говорит о сотрудничестве между странами и о своих политических отношениях с Меркель за 16 лет ее пребывания в должности канцлера.

Среди основных вызовов Орбан называет финансовый кризис 2010 года, миграционный кризис 2015-го, а также войну в Украине.

"Мы вместе работали над тем, чтобы справиться с финансовым кризисом 2010 года, боролись за Европейский Союз и беспомощно наблюдали за началом трагической для Европы роSSийско-украинской войны", - цитирует Орбана пресс-служба венгерского правительства.

Издание Infopost отметило, что венгерский премьер впервые использовал термин "роSSийско-украинская война", поскольку, начиная с 2014 года, он ни разу в публичных высказываниях не называл так ситуацию на Донбассе.

Кроме того, подобную формулировку не часто можно услышать и во время выступлений других венгерских политиков.

Напомним, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Орбаном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

А в июле министр МИД Венгрии Петер Сийярто в качестве главы комитета министров Совета Европы посетил вместе с украинским коллегой Дмитрий Кулебой зону ООС на востоке Украины Сийярто назвал КПВВ в Станице Луганской "одним из самых печальных мест в Европе".

В 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Поэтому МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО. В мае этого года глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил о прогрессе в венгерско-украинских отношениях. Это заявление Сиярто сделал после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

В июне министр-глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил о готовности Орбана встретиться с Зеленским. В МИДе Украины заявили, что рассчитывают, что эта встреча откроет новую страницу в двусторонних отношениях между Венгрией и Украиной.