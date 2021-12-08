Финальные собеседования кандидатов на должность руководителя САП состоятся 21 декабря

После них конкурсная комиссия определится с победителем.

Собеседования кандидатов на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры состоятся 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия определится с победителем.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в комиссии по избранию руководителя САП.

"Комиссия завершила заседание, определив дату собеседования кандидатов – 10.00 21 декабря", - говорится в сообщении.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться, и в затягивании есть "субъективные факторы отдельных людей".

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что надеется на избрание руководителя САП до конца этого года.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

В настоящее время конкурс находится на финальной стадии. После практической задачи на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения заключительного собеседования конкурса с двумя претендентами на эту должность – детективом НАБУ Александром Клименко и прокурором Офиса генпрокурора Андреем Синюком.

Напомним, должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. В настоящее время обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.

20 января 2021 г. в САП был объявлен конкурс на замещение вакантных должностей заместителя Генерального прокурора – руководителя САП; заместителя руководителя САП и начальника одного из отделов. Глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль говорила, что заключительный этап отбора должен закончиться до конца лета, но в начале августа директор НАБУ Артем Сытник заявил, что конкурс поставили на паузу. Он возобновился в конце сентября после двухмесячного перерыва.

9 октября заседание комиссии по избранию руководителя САП не состоялось из-за отсутствия кворума.