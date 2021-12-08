Во Франции задержан еще один подозреваемый в убийстве журналиста Хашогги

Суд будет решать, экстрадировать ли задержанного в Турцию – страну, выдавшую ордер на арест.

Полиция Франции во вторник арестовала подозреваемого члена группировки, убившей саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Турции в 2018 году.

Арест произошел перед тем, как подозреваемый собирался сесть на рейс Париж-Эр-Рияд, пишет Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Теперь суд должен принять решение об экстрадиции подозреваемого в Турцию.

Посольство Саудовской Аравии в Париже заявило, что "нет никакого отношения к этому делу".

Источники СМИ называют имя задержанного – Халед Аэд Аль-Отайби. Человек с таким же именем был членом Королевской гвардии Саудовской Аравии, указанным в санкционных списках США и Великобритании, а также в отчете ООН о лицах, которые могут быть причастны к убийству.

Арест был произведен на основе ордера от 2019 года, выданного Турцией – страной, где журналист был убит.

Как известно, журналиста Washington Post и критика фактического правительства Саудовской Аравии и наследного принца Мухаммеда бин Салмана – Джамаля Хашогги – в последний раз видели в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября 2018 года. Турецкие власти считают, что тело мужчины расчленили и вывезли, поскольку останки до сих пор не найдены.

Отчет американской разведки с марта этого года подтверждает, что принц Мухаммед якобы одобрил операцию по убийству журналиста. Саудовские власти отрицают это.

В прошлом году саудовский суд приговорил восемь человек к тюремному заключению от 7 до 20 лет за убийство Хашогги, однако имя ни одного преступника не раскрыли. Неизвестно, действительно ли эти люди причастны к преступлению.

Хашогги в свое время выехал из Саудовской Аравии в США , где получил вид на жительство. Там он писал критические статьи о своей стране для газеты The Washington Post. В консульство в Турции он пришел, поскольку планировал получить документ о разводе для того, чтобы заключить новый брак.

По версии правоохранителей, журналист был задушен сразу после того, как он вошел в дипломатическое учреждение, а от тела избавились. Считается, что это было спланированное убийство.

Саудовская Аравия сначала отрицала обвинения и утверждала, что журналист покинул здание через черный ход и что его выход (в отличие от момента, когда он заходил в дом) просто не попал на камеры видеонаблюдения. Однако позже саудовские власти признали смерть журналиста во время драки в консульстве.