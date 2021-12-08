РоSSийские наемники шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

РоSSийские наемники шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 7 декабря, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы шесть нарушений режима прекращения огня, в том числе - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Под обстрел попали окрестности населенного пункта, в результате чего был поврежден частный жилой дом. Потерь среди гражданского населения нет.

В сторону Новоалександровки роSSийские наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Пивденного враг применил минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие. В районе Нью-Йорка противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Причепиловки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Потерь среди военнослужащих нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отметили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра 8 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, по данным разведки, несмотря на договоренности об отводе тяжелого вооружения, оккупационные войска РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей усиливают подразделения вблизи линии разграничения танками, БМП и тяжелой артиллерией.

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