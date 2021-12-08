Оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на Донбассе
Потерь среди военных нет.
С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня на Донбассе, в том числе – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В сторону Новоалександровки роSSийские наемники осуществили обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вблизи Южного враг применил минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.
Потерь среди военнослужащих нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отметили в штабе.
Напомним, по данным разведки, несмотря на договоренности об отводе тяжелого вооружения, оккупационные войска РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей усиливают подразделения вблизи линии столкновения танками, БМП и тяжелой артиллерией.