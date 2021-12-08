Оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня на Донбассе, в том числе – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Новоалександровки роSSийские наемники осуществили обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Южного враг применил минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отметили в штабе.