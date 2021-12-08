Зеленский ввел в действие санкции СНБО против владельцев самолетов, летавших в РоSSию

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против владельцев самолетов, летавших в РоSSию
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета Национальной безопасности и обороны от 10 ноября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против владельцев самолетов, летающих в РоSSию".

Соответствующий указ №625/2021 опубликован на сайте Офиса президента.

Отмечается, что контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее СБУ рекомендовал СНБО применить санкции в отношении новых владельцев самолетов, которые ранее были связаны с компанией JET4U S.R.L. и летали в РоSSию.

Зимой по инициативе СБУ к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в РФ и временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.

Издание ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ написало, что самолетами этих авиакомпаний в РоSSию летали глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и его коллега Тарас Козак.

Эти самолеты были перерегистрированы в Молдове после того, как в США озвучили намерение ввести санкции в отношении Медведчука. Козак и Медведчук летали этими самолетами в РоSSию, причем рейсы были прямыми, что запрещено.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Боррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕСБоррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕС
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийствоЮрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Экс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должностьЭкс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должность
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский продлил до 10 лет санкции за роSSийские выборы в оккупированном КрымуЗеленский продлил до 10 лет санкции за роSSийские выборы в оккупированном Крыму
Минздрав зарегистрировал в Украине новейший препарат против тяжелых форм туберкулезаМинздрав зарегистрировал в Украине новейший препарат против тяжелых форм туберкулеза
Зеленский сообщил о передаче украинской армии нового вооруженияЗеленский сообщил о передаче украинской армии нового вооружения
38% взрослых украинцев вакцинировались против ковида, - Ляшко38% взрослых украинцев вакцинировались против ковида, - Ляшко
Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему "киборгу" Петру ПолыцякуЗеленский присвоил звание Героя Украины погибшему "киборгу" Петру Полыцяку
США и ЕС готовят санкции против роSSийских банков на случай нового вторжения в Украину, – BloombergСША и ЕС готовят санкции против роSSийских банков на случай нового вторжения в Украину, – Bloomberg
Зеленский присвоил звание генерала семи полковникам ВСУЗеленский присвоил звание генерала семи полковникам ВСУ
Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором Байдена с ПутинымЗеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором Байдена с Путиным
Санкции против окружения Путина и отключение от SWIFT: США готовят новые санкции для сдерживания РоSSии, - CNNСанкции против окружения Путина и отключение от SWIFT: США готовят новые санкции для сдерживания РоSSии, - CNN
Зеленский посетил военных на передовойЗеленский посетил военных на передовой
Последние новости
Подгружаем последние новости