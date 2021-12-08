Зеленский ввел в действие санкции СНБО против владельцев самолетов, летавших в РоSSию

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета Национальной безопасности и обороны от 10 ноября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против владельцев самолетов, летающих в РоSSию".

Соответствующий указ №625/2021 опубликован на сайте Офиса президента.

Отмечается, что контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее СБУ рекомендовал СНБО применить санкции в отношении новых владельцев самолетов, которые ранее были связаны с компанией JET4U S.R.L. и летали в РоSSию.

Зимой по инициативе СБУ к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в РФ и временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.

Издание ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ написало, что самолетами этих авиакомпаний в РоSSию летали глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и его коллега Тарас Козак.