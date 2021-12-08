Байден перенес разговор с Зеленским и во второй раз пообщался с европейскими лидерами

Ранее говорилось, что разговор президентов США и Украины состоится после переговоров Байдена с Путиным.

Президент США Джо Байден перенес разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на 9 декабря. При этом Байден снова провел разговор с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на брифинг национального советника по безопасности США Джейка Салливана.

Ранее говорилось, что разговор президентов США и Украины состоится после переговоров Байдена с Путиным.

"Байден провел переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании как до, так и после звонка, а в четверг поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским", - приводит издание слова Салливана.

Американский журналист и корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер в Twitter сообщил, что в офисе Зеленского рассчитывали поговорить с Байденом сегодня.

Ранее сегодня лидеры пяти государств выразили свое решимость уважать суверенитет Украины и заявили о приверженности действиям по поддержанию мира и безопасности в Европе. Белый дом отмечает, что президент США Джо Байден, и.о. канцлера Германии Ангела Меркель, премьер Италии Марио Драги, британский премьер Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону все более жесткую риторику РоSSии.

Сегодня состоялись переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом РоSSии Владимиром Путиным, на которых должна была подниматься тема Украины.