В Испании будут вакцинировать от ковида детей от 5 лет

Для этого правительство Испании предоставит 3,2 миллиона доз вакцины.

В Испании будут вакцинировать от ковида детей от 5 лет
Фото: slovenskenovice.si

В Испании будут вакцинировать от коронавирусной болезни детей в возрасте от 5 до 11 лет. Кампания вакцинации начнется в стране 15 декабря.

Как сообщает El Pais, соответствующее решение было принято после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило вакцину производства Pfizer для прививки этой группы населения.

Отмечается, что правительство Испании в период с декабря по январь предоставит 3,2 миллиона доз вакцины. Этого должно хватить для того, чтобы сделать первую прививку практически всем детям в возрасте от 5 до 11 лет.

Дети в возрасте до 12 лет остаются в Испании единственной возрастной группой, для которой еще не началась кампания вакцинации. В этой группе сейчас наблюдается самый высокий уровень заболеваемости - 412 случаев на 100 тыс. человек. Это почти вдвое больше, чем в среднем по стране (248 случаев на 100 тыс. человек).

Ранее сегодня министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в нашем государстве в скором времени могут разрешить прививать детей от 5 лет от коронавирусной болезни. В то же время он подчеркнул, что массовая вакцинация детей от COVID-19 пока не входит в приоритеты МОЗ.

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