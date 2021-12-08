Дело Гандзюк: подозреваемых оставили под стражей до 4 февраля

"Мангер и Левин встретят Рождество и Новый год в СИЗО".

Дело Гандзюк: подозреваемых оставили под стражей до 4 февраля
Фото: Макс Требухов

Суд оставил под стражей до 4 февраля Владислава Мангера и Алексея Левина, подозреваемых в убийстве активистки Катерины Гандзюк.

Об этом сообщает сообщество "Хто замовив Катю Гандзюк".

"Мангер и Левин встретят Рождество и Новый год в СИЗО. Будут сидеть там минимум до 4 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Гандзюк облили концентрированной серной кислотой у ее дома. 4 ноября она скончалась.

Владислав Мангер подозревается в том, что он по предварительному сговору с Алексеем Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангера и Левина подозревают в преступлениях по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Отмечалось, что Мангер подвергался критике со стороны активистки Гандзюк, и, по убеждению следствия, именно он заказал нападение на нее.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям нападения на Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Павловский подтвердил вину Мангера в заказе убийства Гандзюк.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Боррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕСБоррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕС
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийствоЮрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Экс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должностьЭкс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должность
Блок рекламы


Похожие новости
Ассоциация городов Украины назвала распространенной практикой решения о земле, из-за которых начали "одесское дело"Ассоциация городов Украины назвала распространенной практикой решения о земле, из-за которых начали "одесское дело"
СБУ передала в суд дело против СеменченкоСБУ передала в суд дело против Семенченко
Арахамия заявил, что не считает дело Бутусовым преследованиемАрахамия заявил, что не считает дело Бутусовым преследованием
ДБР возбудило дело после обнародования журналистом Бутусовым видео в фейсбуке (обновлено)
ДБР возбудило дело против журналиста Бутусова
Антикоррупционный суд назначил к рассмотрению дело ЧаусаАнтикоррупционный суд назначил к рассмотрению дело Чауса
Апелляционный суд оставил антивакцинатора Стахива под стражейАпелляционный суд оставил антивакцинатора Стахива под стражей
Начальник одного из отделов полиции в Одесской области в первый день работы попался на взяткеНачальник одного из отделов полиции в Одесской области в первый день работы попался на взятке
Саакашвили доставили в военный госпиталь, он прекратил голодовкуСаакашвили доставили в военный госпиталь, он прекратил голодовку
Суд арестовал подозреваемых в покушении на министра ЛещенкоСуд арестовал подозреваемых в покушении на министра Лещенко
Последние новости
Подгружаем последние новости