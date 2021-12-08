Дело Гандзюк: подозреваемых оставили под стражей до 4 февраля

"Мангер и Левин встретят Рождество и Новый год в СИЗО".

Суд оставил под стражей до 4 февраля Владислава Мангера и Алексея Левина, подозреваемых в убийстве активистки Катерины Гандзюк.

Об этом сообщает сообщество "Хто замовив Катю Гандзюк".

"Мангер и Левин встретят Рождество и Новый год в СИЗО . Будут сидеть там минимум до 4 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Гандзюк облили концентрированной серной кислотой у ее дома. 4 ноября она скончалась.

Владислав Мангер подозревается в том, что он по предварительному сговору с Алексеем Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангера и Левина подозревают в преступлениях по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Отмечалось, что Мангер подвергался критике со стороны активистки Гандзюк, и, по убеждению следствия, именно он заказал нападение на нее.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям нападения на Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Павловский подтвердил вину Мангера в заказе убийства Гандзюк.