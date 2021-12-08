Стефанчук подписал закон о военных капелланах

По его словам, закон стал ответом на духовный запрос.

Стефанчук подписал закон о военных капелланах
Фото: Lb.ua

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон "О службе военного капелланства".

"Сегодня подписал важнейший закон "О службе военного капелланства". Считаю, что этот документ является важным шагом к формированию современной украинской армии, которая работает на своих защитников и защитниц", - написал Стефанчук во вторник в Facebook.

По его словам, закон стал ответом на духовный запрос.

"Вводя Службу военного капелланства, мы выражаем поддержку нашим священнослужителям-добровольцам, которые с первых дней до сегодняшнего дня на передовой. Это важно для реформирования нашей армии на пути к членству в НАТО. Это важно для Украины!", - подчеркнул спикер.

Верховная Рада 30 ноября приняла законопроект №4626 "О Службе военного капелланства", которая образует Службу военного капелланства как самостоятельное структурное подразделение в составе военных формирований.

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