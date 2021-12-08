Стефанчук подписал закон о военных капелланах

По его словам, закон стал ответом на духовный запрос.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон "О службе военного капелланства".

"Сегодня подписал важнейший закон "О службе военного капелланства". Считаю, что этот документ является важным шагом к формированию современной украинской армии, которая работает на своих защитников и защитниц", - написал Стефанчук во вторник в Facebook.

По его словам, закон стал ответом на духовный запрос.

"Вводя Службу военного капелланства, мы выражаем поддержку нашим священнослужителям-добровольцам, которые с первых дней до сегодняшнего дня на передовой. Это важно для реформирования нашей армии на пути к членству в НАТО. Это важно для Украины!", - подчеркнул спикер.

Верховная Рада 30 ноября приняла законопроект №4626 "О Службе военного капелланства", которая образует Службу военного капелланства как самостоятельное структурное подразделение в составе военных формирований.