Адвокат заявил, что экс-судья Чаус потерял слух, заседание перенесли

"Ему нужны либо операция, либо терапевтическое лечение".

Адвокат заявил, что экс-судья Чаус потерял слух, заседание перенесли
Фото: ЦПК

Высший антикоррупционный суд перенес на неделю заседание по делу бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, его защита заявила, что он потерял слух.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Адвокат говорит, что Чаус почти ничего не слышит. Ему нужно сделать либо операцию, либо терапевтическое лечение. Это будет понятно после диагностики. Чтобы ее пройти, нужно отстоять живую очередь, притом с привлечением государственной охраны и разрешением прокурора. Поэтому защита попросила перерыв" , – говорится в сообщении.

Прокурор отметила, что вопрос со слухом Чауса тянется еще с досудебного расследования, поэтому не факт, что через две недели удастся что-то решить. Прокурор подчеркнула, что может говорить медленно и громко, чтобы обвиняемый все слышал. Однако суд принял решение частично удовлетворить просьбу защиты и отложить заседание на неделю.

Напомним, судью Чауса разоблачили в получении 150 тыс. долларов взятки в августе 2016 года. Деньги он якобы получил за условный срок для 74-летней пенсионерки, торговавшей димедролом и другими наркотическими веществами. Пенсионерке угрожало 10-12 лет лишения свободы по статьям о незаконной покупке, хранении и сбыте наркотиков. Но Чаус применил статью 69 Уголовного кодекса, предусматривающую более мягкое наказание, и дал ей пять лет условно.

Вырученные деньги судья Чаус засунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.

Верховная Рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности, но воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый судья скрылся за границу. До апреля 2021 Чаус находился в Молдове, когда его похитили неизвестные в Кишиневе.

30 июля Чаус в одних трусах нашелся в одном из сел Винницкой области, откуда его увезли в Киев сотрудники СБУ. Он находится под его охраной.

4 августа ВАКС избрал экс-судье меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет). На первое судебное заседание Чаус пришел в бронежилете.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Боррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕСБоррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕС
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийствоЮрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Экс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должностьЭкс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должность
Блок рекламы


Похожие новости
"Голос" заявил о конфликте интересов в действиях главы НАПК"Голос" заявил о конфликте интересов в действиях главы НАПК
Лукашенко заявил, что РоSSия не собирается нападать на УкраинуЛукашенко заявил, что РоSSия не собирается нападать на Украину
В Офисе президента заявили, что госпереворот не произошел благодаря ЗеленскомуВ Офисе президента заявили, что госпереворот не произошел благодаря Зеленскому
Корниенко опроверг слухи о создании "медиахолдинга Зеленского"
ФСБ фюрера РФ заявила о задержании трех украинских "шпионов", один из которых якобы готовил терактФСБ фюрера РФ заявила о задержании трех украинских "шпионов", один из которых якобы готовил теракт
Адвокатская совещательная группа обнародовала фильм с полной реконструкцией разгона Майдана 30 ноября 2013Адвокатская совещательная группа обнародовала фильм с полной реконструкцией разгона Майдана 30 ноября 2013
Арахамия заявил, что СБУ через несколько недель может предоставить "интересные новости" по подготовке госпереворотаАрахамия заявил, что СБУ через несколько недель может предоставить "интересные новости" по подготовке госпереворота
Нардеп Юрченко заявил, что его оправдали по делу о ДТП во ЛьвовеНардеп Юрченко заявил, что его оправдали по делу о ДТП во Львове
Суд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокатСуд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокат
Зеленский заявил, что Украина проведет перепись населения с помощью AppleЗеленский заявил, что Украина проведет перепись населения с помощью Apple
Последние новости
Подгружаем последние новости