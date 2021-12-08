Адвокат заявил, что экс-судья Чаус потерял слух, заседание перенесли

Высший антикоррупционный суд перенес на неделю заседание по делу бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, его защита заявила, что он потерял слух.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Адвокат говорит, что Чаус почти ничего не слышит. Ему нужно сделать либо операцию, либо терапевтическое лечение. Это будет понятно после диагностики. Чтобы ее пройти, нужно отстоять живую очередь, притом с привлечением государственной охраны и разрешением прокурора. Поэтому защита попросила перерыв" , – говорится в сообщении.

Прокурор отметила, что вопрос со слухом Чауса тянется еще с досудебного расследования, поэтому не факт, что через две недели удастся что-то решить. Прокурор подчеркнула, что может говорить медленно и громко, чтобы обвиняемый все слышал. Однако суд принял решение частично удовлетворить просьбу защиты и отложить заседание на неделю.

Напомним, судью Чауса разоблачили в получении 150 тыс. долларов взятки в августе 2016 года. Деньги он якобы получил за условный срок для 74-летней пенсионерки, торговавшей димедролом и другими наркотическими веществами. Пенсионерке угрожало 10-12 лет лишения свободы по статьям о незаконной покупке, хранении и сбыте наркотиков. Но Чаус применил статью 69 Уголовного кодекса, предусматривающую более мягкое наказание, и дал ей пять лет условно.

Вырученные деньги судья Чаус засунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.

Верховная Рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности, но воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый судья скрылся за границу. До апреля 2021 Чаус находился в Молдове, когда его похитили неизвестные в Кишиневе.

30 июля Чаус в одних трусах нашелся в одном из сел Винницкой области, откуда его увезли в Киев сотрудники СБУ . Он находится под его охраной.

4 августа ВАКС избрал экс-судье меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет). На первое судебное заседание Чаус пришел в бронежилете.