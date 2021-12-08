РоSSия снова разгоняет антиукраинскую пропаганду, как перед вторжением в 2014 году, - Квин

РоSSийские СМИ распространяют тезисы, что Украина сама стремится спровоцировать конфликт.

РоSSия снова разгоняет антиукраинскую пропаганду, как перед вторжением в 2014 году, - Квин
Крістіна Квін
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

В последние недели РоSSия активизировала дезинформационную кампанию против Украины в медиа до уровня, который в последний раз наблюдался перед вторжением на Донбасс в 2014 году.

Такое мнение высказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на Первом международном форуме по стратегическим коммуникациям Kyiv Stratcom Forum 2021, передает "Укринформ".

"В последние недели мы наблюдаем значительный всплеск активности в социальных сетях, распространяющий антиукраинскую пропаганду, приближаясь к уровню, который последний раз наблюдался накануне вторжения РоSSии в Украину в 2014 году", - отметила дипломат.

Она уточнила, что такая роSSийская тактика, когда Москва ложно изображает противника как агрессора, чтобы оправдать свои военные действия, хорошо известна. В частности, Квин отметила, что роSSийские СМИ распространяют тезисы, утверждая, что именно Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией, или что НАТО своим партнерством с Украиной якобы угрожает РоSSии.

Она добавила, что в этом контексте реакция Украины и ее иностранных партнеров на общую угрозу должна быть не только быстрой и эффективной, но и согласованной и конструктивной, чтобы оправдать уже нанесенный ущерб.

Квин отметила, что, несмотря на действия иностранных партнеров Украины по противодействию пропаганде, только одних заявлений иностранных столиц недостаточно.

"Устойчивость Украины также зависит от реакции все более активной общественности, текущей работы принципиальных СМИ и гражданского общества, а также эффективного сотрудничества и поддержки со стороны украинского народа, включая Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности", - резюмировала дипломат.

Напомним, в октябре Совет нацбезопасности и обороны опубликовал глоссарий для СМИ и чиновників относительно противодействия роSSийской пропаганде.

Летом 2014 года, в разгар роSSийско-украинской войны, на роSSийском "Первом канале" вышел сюжет о "распятом мальчике". В нем женщина рассказывала, как сама видела казнь маленького ребенка на центральной площади Славянска. История оказалась фейком. Ведущая телеканала Ирада Зейналова прокомментировала сюжет и заявила о том, что у журналистов "не было и нет доказательств описанной в видео истории", однако это "реальный рассказ реальной женщины". Извинений за фейковый сюжет не было.

В начале апреля 2021 года роSSийская пропаганда начала раскручивать историю о маленьком мальчике, погибшего от взрыва боеприпаса в поселке Александровское, которое находится на окраине Енакиево (оккупированная территория). Несмотря на то, что оно находится в 14 километрах от линии фронта, россияне утверждают, что мальчик погиб от взрыва снаряда, сброшенного с украинского коптера.

Для оправдания агрессии против Украины росСМИ также используют тему русского языка и "защиты" русскоязычного населения. Об этом также постоянно говорят на ток-шоу роSSийские политики, а также – президент РФ Владимир Путин.

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