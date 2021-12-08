Зеленский продлил до 10 лет санкции за роSSийские выборы в оккупированном Крыму

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский продлил до 10 лет санкции за роSSийские выборы в оккупированном Крыму
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 ноября, согласно которому продлены введенные ранее санкции против лиц, причастных к организации голосования на выборах в Государственную Думу РФ на территории временно оккупированного полуострова Крым.

Соответствующий указ №623/2021 от 7 декабря и текст решения СНБО с приложениями опубликован на сайте Офиса президента.

Отмечается, что санкции продлеваются с трехлетнего срока до десятилетнего.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за его исполнением возлагается на секретаря СНБО.

Напомним, выборы в Госдуму РФ началися 17 сентября и продолжались три дня. РоSSия разрешила избираться депутатам из Крыма, который является оккупированной украинской территорией, а также раздавала свои паспорти на временно оккупированном Донбассе и заявила, что жители оккупированных территорий смогут проголосовать. К примеру, в Ростовской области от "Единой РоSSии" баллотировался бывший главарь "ДНР" Александр Бородай.

Министерство иностранных дел Украины предупредило, что эти выборы обладают сомнительной легитимностью, поскольку несколько округов расположены на территории оккупированного Крыма и города Севастополя, а к голосованию также допущены украинские граждане из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Украина призвала иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимности сформированной таким образом Государственной думы РФ, усилить политико-дипломатическое давление на РоSSийскую Федерацию, в том числе путем расширения против нее санкций.

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