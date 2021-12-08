Ко Дню самоуправления Киев наградили Почетным Флагом от Совета Европы, - Кличко

Также мэр вручил государственные награды и отличия деятелям науки и культуры, преподавателям и общественным деятелям.

Киев получил от Совета Европы Почетный Флаг за активное внедрение европейских принципов управления. Награду вручили мэру столицы Виталию Кличко во время торжественных мероприятий ко Дню местного самоуправления, сообщает сайт КГГА.

«Мне очень приятно, что нас поддерживает Совет Европы. Вместе мы создаем основу открытого управления, публичной этики и гендерного равенства в местном самоуправлении. И Почетный Флаг от Совета Европы – это признание наших действий», – отметил Виталий Кличко.

Лидер «УДАРа» поблагодарил партнеров за поддержку и помощь и заверил, что продолжит менять Киев и Украину к лучшему.

«Сегодня даже в условиях противостояния роSSийской агрессии Украина и, в частности, власть на местах продолжает воплощать необходимые преобразования. Делать жизнь общин более комфортной. Конечно, много препятствий и вызовов приходится преодолевать. В частности, и отстаивая права местного самоуправления. Но мы не опускаем руки и работаем», – отметил Кличко.

Награда Почетный Флаг была основана в 1955 году Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) для поощрения городов и муниципалитетов за активное внедрение европейских принципов и стандартов. Почетный Флаг передают городам и муниципалитетам, которые исповедуют европейские ценности, участвуют в партнерских проектах и внедряют европейские принципы управления в своих общинах.

Также в День местного самоуправления Виталий Кличко вручил государственные награды и знаки отличия Киевского городского головы почти 40 киевлянам – деятелям науки и культуры, преподавателям и общественным деятелям.

«Местное самоуправление является основой гражданского общества. На органах местного самоуправления большая ответственность за социально-экономическое развитие территориальных общин. Убежден: альтернативы сильному местному самоуправлению в демократическом государстве нет», - сказал Виталий Кличко.